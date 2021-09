Da McDonald's si può pagare con bitcoin (ma solo a El Salvador)

2' di lettura

È stato Aaron van Wirdum, giornalista della testata Usa Bitcoin Magazine, a dare la notizia che in El Salvador, dopo l’introduzione del bitcoin come valuta legale, ora si può pagare con criptovaluta anche un hamburger di McDonald's. E lo ha fatto postando la foto della sua colazione e dello scontrino di avvenuto pagamento con un Qr che riporta alla pagina web di Lighting Network, rete di canali per il pagamento con criptovalute basata su un protocollo crittografico. “Sono appena entrato in un McDonald's a San Salvador per vedere se potevo pagare la mia colazione con bitcoin, aspettandomi che mi dicessero di no, e ora mi sto godendo il mio desayuno tradizionale!”, scrive incredulo il giornalista nel suo tweet.

Primo paese al mondo dove il bitcoin è valuta legale

Il 7 settembre scorso El Salvador è stato il primo paese al mondo a introdurre il bitcoin come valuta legale con l’obiettivo dichiarato di spingere lo «sviluppo economico», ha dichiarato il presidente salvadoregno, Nayib Bukele, e di permettere ai cittadini di risparmiare sui 400 milioni di dollari in commissioni versate in rimesse dagli Usa e altri paesi. E ora, dunque, sembra che la criptovaluta cominci a essere usata anche per le microtransazioni di tutti i giorni, almeno nei 19 ristoranti McDonald’s presenti nel paese latino americano. Anche se l’operazione non convince tutti: un ampio fronte di scettici, dagli esercenti alla World Bank, teme una crescita dei casi di riciclaggio.

Criptovaluta istituzionalizzata

La criptovaluta è stata istituzionalizzata con una legge approvata lo scorso giugno dal parlamento salvadoregno. Il provvedimento impone a esercenti e aziende di accettare la regina delle criptovalute come metodo di pagamento, in una condizione di equivalenza rispetto all'altra valuta ufficiale nel Paese (il dollaro Usa). El Salvador è anche il primo paese ad aver comprato bitcoin: il presidente Bukele ha confermato qualche giorno fa che il suo governo ne ha acquistati 550 bitcoin.