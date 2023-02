Da «MeglioQuesto» 10 borse di studio per neolaureati con l’Academy The Net Value

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«MeglioQuesto» supporta la formazione professionale nel mondo digitale con 10 borse di studio a copertura totale per un corso in Digital marketing con l'Academy dei mestieri digitali di The Net Value. La durata del corso è di 10 settimane con 60 ore di lezione in live streaming con i docenti dell'Academy e 20 ore di laboratorio con Project Work in modalità ibrida. La partenza del corso è prevista per il 6 marzo 2023 e le domande di iscrizione sono già aperte e disponibili sul sito: http://www.thenetvalue.com/tnv-academy/corso-digital-marketing-marzo-2023/

Il corso

Il corso è rivolto principalmente ai laureati in Economia e gestione aziendale, Scienze della comunicazione, Scienze politiche e Data science, che sono interessati a muovere i primi passi nel marketing digitale, ma anche a professionisti che abbiano già lavorato in questo campo, e ai dipendenti di aziende che vogliono aggiornarsi sui nuovi strumenti del digital marketing e ampliare le proprie competenze in materia.I candidati verranno selezionati attraverso un test di ingresso e un successivo colloquio. I disoccupati e neo laureati potranno richiedere una borsa di studio a copertura totale del costo del corso, totalmente finanziato da MeglioQuesto.

Loading...

Accesso alla selezione

A questo link i dettagli per accedere alla selezione e al programma del corso: http://www.thenetvalue.com/tnv-academy/corso-digital-marketing-marzo-2023/

Felice Saladini, Ceo di MeglioQuesto, commenta: «Per MeglioQuesto la formazione è indispensabile per la crescita del gruppo e il benessere dei nostri collaboratori. Rappresenta il presente e il futuro delle imprese a livello globale. Vogliamo formare i giovani professionisti che si affacciano al mondo del digital marketing e aiutarli a sviluppare il proprio talento attraverso l'insegnamento teorico e l'applicazione pratica, supportandoli nell'inserimento nel mondo del lavoro e fornendo le skills più richieste oggi dal mercato».

Mario Mariani, fondatore di The Net Value, aggiunge: «The Net Value ha un'esperienza decennale nel supporto alla crescita delle startup e aziende tech. Negli ultimi anni abbiamo avviato la TNV Academy per formare talenti digitali (nello sviluppo sw, nel design di servizi digitali e nel marketing digitale) e da quando siamo partiti sono oltre duecento le persone uscite dai nostri corsi. Siamo ben felici che un'azienda così importante come MeglioQuesto ci abbia scelto per offrire opportunità di crescita professionale ai talenti del nostro territorio che ha fatto nascere o dato una casa a tante aziende digitali di primaria importanza a livello nazionale e internazionale».

Scuola, tutti gli approfondimenti La newsletter di Scuola+ Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti, amministratori pubblici, operatori ma anche studenti e le loro famiglie possono informarsi attraverso Scuola+, la newsletter settimanale de Il Sole 24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi, ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide a disposizione degli abbonati a Scuola+ o a 24+. Qui la guida all’università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze del made in Italy. Tutti i servizi