Da Mengoni a Zucchero, per Capodanno in Sardegna si festeggia con i big in piazza

Al bando la crisi, per Capodanno in Sardegna si festeggia con i big in piazza. Nell’isola delle proteste e delle crisi sempre aperte, a fine anno si accenderanno le luci dei palchi dove suoneranno artisti di punta: da Zucchero a Mengoni continuando con Nek, Renga e Ligabue. Musica e spettacoli anche con la speranza di “destagionalizzare” la stagione turistica che deve fare i conti con i collegamenti con la penisola e i rincari che inevitabilmente si registrano proprio a ridosso delle feste.

Mengoni a Cagliari

A Cagliari protagonista della serata che archivia il 2023 e apre le porte al nuovo anno sarà Marco Mengoni, vincitore dell’ultimo Sanremo. L’appuntamento sarà in piazza dei Centomila, anche se sembra che le intenzioni siano quelle di spostare la serata al quartiere fieristico dove possono essere ospitate 25 mila persone. Obiettivo degli amministratori è quello di portare «un cantante di richiamo nazionale e internazionale, il cui nome possa attirare il maggior numero di persone, cittadini e turisti di ogni età».

Al sud dell’isola

Al sud Sardegna l’altro appuntamento di rilievo, ma minore rispetto a Cagliari, sarà a Iglesias con Fred de Palma, l’artista piemontese che ha iniziato la propria attività musicale nel 2007 e quest’anno sarà in gara al Festival di Sanremo.

Il nord Sardegna

Gli altri appuntamenti di rilievo sono tutti concentrati nel nord dell’isola dove a chiudere l’anno e inaugurare il 2024 sul palco ci saranno big distribuiti tra Olbia, Sassari, Alghero e Castelsardo.

Zucchero e Salmo a Olbia

A Olbia, a chiudere il 2023 saranno due artisti: Zucchero e Salmo considerato proprio padrone di casa della città gallurese. Nella città del nord est, da quando è stato annunciato il concerto, è quasi scattata una vera e propria caccia agli alloggi per la fine dell’anno. Si dovrebbe iniziare con il Zucchero per poi proseguire con Salmo in un evento capace di far arrivare turisti sia dal resto dell’isola sia dalla penisola, anche grazie alla presenza del vicino aeroporto.