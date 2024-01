Da “Mickey 17” al nuovo Sorrentino, i film più attesi del 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Archiviato il 2023, non vogliamo in alcun modo abbassare la guardia e, forti del seguito di cinefili e appassionati che in questi anni non ci hanno mai abbandonato, guardiamo al nuovo anno con le indiscrezioni sui lungometraggi più attesi. Ecco dunque a voi la nostra lista dei dieci imperdibili da segnare in agenda, che usciranno in sala nel corso del 2024.

Mickey 17

Il ritorno di Bong Joon-ho cinque anni dopo “Parasite”. Serve altro? Probabilmente no per rendere questo film uno dei più attesi del nuovo anno, ma se non bastasse aggiungiamo che questo lungometraggio di fantascienza, ispirato a un romanzo di Edward Ashton, vede Robert Pattinson nei panni di un impiegato “usa e getta” mandato in avanscoperta dalla sua azienda su un nuovo pianeta per una futura colonizzazione.

Loading...

The Holdovers

Tra i titoli più attesi di inizio anno, c’è la nuova pellicola di Alexander Payne, regista che ci ha fatto emozionare con film come “A proposito di Schmidt” o “Nebraska”. In “The Holdovers”, film che unisce commedia e dramma, il protagonista è un professore interpretato da Paul Giamatti e l’ambientazione è il New England di inizio anni Settanta. Ci aspettiamo grandi cose, soprattutto per una sceneggiatura che promette tanti spunti di riflessione.

Povere creature

A fine gennaio arriverà al cinema il vincitore del Leone d’oro dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia e in assoluto uno dei titoli più premiati degli ultimi mesi: Yorgos Lanthimos firma una delle sue pellicole più riuscite con “Povere creature!”, una sorta di “Barbie” in salsa gotica, incentrato su un complesso percorso di emancipazione femminile ricco della sua esuberante creatività stilistica. Grandissima prova di Emma Stone nei difficili panni della protagonista.

La zona d’interesse

Uno dei film più sconvolgenti del Festival di Cannes 2023, una pellicola capace di scuotere come poche altre, tratta dal romanzo di Martin Amis e incentrata sulla vita di alcuni nuclei famigliari che abitano accanto al campo di concentramento di Auschwitz ai tempi della Seconda guerra mondiale. Semplicemente imperdibile, questo lungometraggio di Jonathan Glazer arriverà nelle sale il 22 febbraio ed è uno di quei titoli da segnarsi subito sul taccuino.