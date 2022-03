Da Microsoft a Carlsberg, si allunga la lista delle società che sospendono il business con la Russia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si allunga di giorno in giorno l’elenco delle aziende che hanno deciso di non essere presenti, o con le proprie attività di produzione e di vendita, o con quelle commerciali, in Russia in seguito all’attacco all’Ucraina.

Venerdì 4 marzo Microsoft, attraverso il suo blog, ha deciso di sospendere le vendite di tutti i suoi prodotti e servizi. Scrive infatti Brad Smith, presidente e vice amministratore delegato della società di Redmond: «Come il resto del mondo, siamo inorriditi, irritati e rattristati dalle immagini e dalle notizie provenienti dalla guerra in Ucraina e condanniamo questa invasione ingiustificata, non provocata e illegale da parte della Russia. Annunciamo oggi che sospenderemo tutte le nuove vendite di prodotti e servizi Microsoft in Russia».

Smith sottolinea anche che la società sta «lavorando a stretto contatto con i governi degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e del Regno Unito» e sta «interrompendo molti aspetti della propria attività in Russia in conformità con le decisioni in materia di sanzioni governative».

Loading...

Stop anche da Carlsberg. Il produttore di birra danese ha dichiarato venerdì 4 marzo che interromperà i nuovi investimenti in Russia e sospenderà le esportazioni di birra e altre bevande nel paese a seguito dell’invasione dell’Ucraina. «Il Gruppo Carlsberg ha deciso di interrompere immediatamente i nuovi investimenti in Russia e le esportazioni da altre società del Gruppo Carlsberg alle fabbriche di birra Baltika in Russia», ha infatti dichiarato l’amministratore delegato Cees ’t Hart in una nota. «Rispetteremo tutte le sanzioni applicabili in atto e continueremo a valutare la situazione in relazione alla nostra attività in Russia», ha aggiunto.

Carlsberg, che ha condannato gli atti di violenza in Ucraina, ha affermato che il divieto di esportazione riguarda principalmente «beni finiti», ovvero birra e altre bevande, che non sono prodotte in Russia, nonché materiale di imballaggio. Baltika Breweries, parte del gruppo Carlsberg, possiede otto birrifici in Russia e ha circa 8.300 dipendenti, secondo il sito web dell’azienda.

Anche Henkel, colosso tedesco del settore del Laundry, Home & Beauty Care, ha deciso di limitare il proprio business in Russia. Scrive sul sito corporate il Ceo Carsten Knobel: «Condividiamo lo shock per la guerra in Ucraina e sosteniamo l’appello della comunità globale alla Russia affinché ritiri immediatamente le sue forze militari dall’Ucraina. Ci auguriamo che si possa ancora trovare una soluzione diplomatica e che i combattimenti possano essere interrotti per evitare ulteriori sofferenze e una crisi umanitaria. La nostra massima priorità in questo frangente è la sicurezza dei nostri colleghi in Ucraina e stiamo facendo tutto il possibile per sostenerli. Rispettiamo pienamente tutte le sanzioni contro la Russia, il suo governo e il suo settore finanziario. Al di là delle sanzioni, congeleremo tutti gli investimenti futuri in Russia, ad esempio per l’ampliamento del sito. Abbiamo anche interrotto tutta la pubblicità sui media statali e annulleremo tutte le attività di sponsorizzazione in Russia».