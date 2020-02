Da Mido a Cosmoprof: fiere rimandate... a data da destinarsi

La prima a decidere per il rinvio è stata Mido, la più importante fiera internazionale degli occhiali e dell’eyewaer, che si sarebbe dovuta svolgere dal 29 febbraio al 2 marzo negli spazi di Fiera Milano a Rho. Un cda straordinario degli organizzatori ha deciso di spostare l’evento «in un periodo compreso tra fine maggio e la metà di giugno», come si legge nella lettera inviata agli espositori.

Una scelta non certo indolore, visto che l’evento attira ogni anno a Milano circa 1.200 espositori e oltre 50mila visitatori e che peraltro quest’anno celebra il suo 50esimo anniversario. Non indolore ma necessaria, vista la situazione di emergenza in tutto il Nord Italia, e seguita peraltro qualche ora dopo dall’ordinanza della Regione Lombardia che annulla fino all’1 marzo tutti gli eventi, le fiere e le manifestazioni.

Poi è arrivato l’annuncio di Myplant & Garden – il più importante salone professionale del verde in Italia – anch’esso ospitato da Fiera Milano e previsto dal 26 al 28 febbraio: tutto rinviato a settembre. Sempre a Milano, annullato anche Identità Golose, l’evento gastronomico che chiama a raccolta chef e operatori del settore da tutta Italia al Mico, il centro Congressi di Milano Fiere al Portello in via Gattamelata. In programma dal 7 al 9 marzo è ora rimandato a data da destinarsi.

In tutta l’Emilia-Romagna gli eventi e le manifestazioni fieristiche sono stati annullati per tutto il mese di marzo e rinviati in altri mesi. Il caso più eclatante è quello, già citato, di Cosmoprof, una delle principali fiere internazionali della cosmetica, che si sarebbe dovuta svolgere a Bologna dal 12 al 15 marzo ed è stata invece posticipata dall’11 al 15 giugno. Slitta a maggio la Children’s Book Fair, che doveva partire il 30 marzo e attendeva 1.500 espositori da oltre 80 Paesi.

Il rinvio riguarda anche gli eventi di Piacenza, Rimini, Parma e Cesena. Fiere di Parma , ad esempio, fa slittare a giugno Mercanteinfiera, appuntamento dedicato ad antiquariato, modernariato e collezionismo vintage, in programma dal 29 febbraio all’8 marzo, e per ora trasferisce i 45mila mq della fiera sul sito www.mercanteinfiera.it. Rimini ha spostato in aprile, o eventualmente settembre, Enada, la fiera del gaming.