Da Mifsud a Barr, ecco le domande che il Copasir porrà a Conte Da Barr a Mifsud, una sequenza di questioni che saranno sollevate soprattutto da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia oggi alle 15 nell'audizione del presidente del Consiglio al comitato parlamentare di controllo sull'intelligence. Il nodo centrale: perché Conte non ha informato il Copasir degli incontri a Roma tra i vertici dei nostri servizi segreti e il ministro americano della Giustizia William Barr? Ma i segnali politici arrivati finora escludono un clima di fuoco come quello delle scorse settimane di Marco Ludovico

Nyt, viaggio Barr a Roma sorprese 007 ambasciata Usa

È stato annunciato alcune settimane fa come una sorta di processo a porte chiuse con una probabile sentenza di condanna politica. L’audizione che si terrà al Copasir oggi pomeriggio, 23 ottobre, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, invece, arriva con numerosi e ripetuti, da giorni, segnali di normalizzazione. Non sarà una passeggiata, certo. I rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, ma anche Italia Viva, non resteranno proprio fermi e innocui. Ma perfino negli ambienti del Carroccio l’indice di fibrillazione offensiva è crollato al minimo indispensabile.

Dopo l’audizione non sono previste, al momento, dichiarazioni del suo leader, Matteo Salvini, e questo la dice lunga. Proprio lui, insieme al numero uno di Italia Viva, Matteo Renzi, sul Russiagate avevano fatto per giorni uno scontro con il presidente del Consiglio all’ultimo sangue. La sequenza delle domande dei componenti del comitato di controllo sui servizi segreti sarà lunga. E le vicende da chiarire delicate, ma più sul piano politico che nel merito. L’audizione sarà guidata dal nuovo presidente del Copasir, Raffaele Volpi (Lega).

Da Barr a Mifsud

Il Russiagate è stato vivisezionato in lungo e in largo dai media, Conte per rispondere ha analizzato ogni aspetto. Escluderà – sembra del resto inverosimile - il coinvolgimento della nostra intelligence per screditare Donald Trump durante la campagna presidenziale nel 2016. È il punto centrale della questione sollevata a Washington, ma anche quello a rischio minore sul piano politico per il premier. Meno facile, invece, sarà giustificare il mancato avviso al Copasir dell’incontro a Roma tra il direttore del Dis, Gennaro Vecchione, con il ministro della Giustizia Usa William Barr il 15 agosto. Rinnovatosi il 27 settembre insieme ai direttori Mario Parente (Aisi) e Luciano Carta (Aise). Non mancherà certo una domanda su Joseph Mifsud, maltese, esperto di relazioni internazionali, accusato da George Papadopoulos, collaboratore della campagna di Trump, di avergli raccontato di mail imbarazzanti di Hillary Clinton trovate dai russi. Mifsud è stato in contatto con la Link University di Roma. Al momento risulta sparito.

Il livello dello scambio Italia-Usa

Conte di certo racconterà come gli incontri con gli americani si siano svolti nell’ambito delle tradizionali e consolidate relazioni di scambio informativo tra i due paesi. Argomento retorico: dovrà spiegare al Copasir perché un ministro della giustizia americano incontra i servizi di intelligence e non invece il suo collega italiano. Barr era pure accompagnato da John Durham, procuratore speciale dell’indagine sul Russiagate. E al numero uno di palazzo Chigi sarà anche chiesto se in quei giorni avesse informato comunque i vertici del ministero di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri. Ma qualche altro quesito potrebbe essere ancora più insidioso.

Il dialogo Conte-Trump

Alcuni paventano rischi per l’Italia quando Barr presenterà il rapporto finale al termine dell’investigazione. Ma la maggior parte degli addetti ai lavori è scettico. Comincia a prendere quota invece la pista inglese: Papadopoulos e Mifsud avrebbero avuto le loro relazioni sotto accusa non a Roma ma nella capitale britannica al Lcilp (London centre of international law practice). Di certo nella discussione di oggi a Conte sarà chiesto che genere di assicurazioni abbia dato a Trump se il presidente Usa gli ha chiesto aiuto sul caso Russiagate quando si sono incontrati di recente, come nella riunione a Biarritz in Francia del G7. Nodo tutto politico, ma è difficile prevedere una sollevazione contro il presidente del Consiglio. Le sforzo di avere buone relazioni con Washington riguarda ora anche la Lega. Un conflitto politico sui rapporti tra Italia e Stati Uniti in questa fase non è interesse di nessun partito. Né di maggioranza, né di opposizione.