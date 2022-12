Da Milano a Cremona, tutti i fortini della mafia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ultimo report regionale sulla presenza della criminalità mafiosa restituisce un quadro mutato delle attività illecite in Lombardia: se è confermata la presenza di tutte le organizzazioni italiane come mafia, camorra e ‘ndrangheta, a cui si sono uniti sodalizi malavitosi stranieri, i settori di interesse ora spaziano dalla ristorazione di alta classe alle gioiellerie, al commercio di caffè e carburante, ma anche alle Asl.

Per rendere l’idea di quanto i criminali si siano inseriti nella società basti pensare che in alcune province i clan hanno più imputazioni per reati fiscali che per narcotraffico. L’unica certezza ormai è che, se si parla di ’ndrangheta, la Lombardia è stabilmente la seconda regione italiana per presenza e radicamento.

Sono dati che emergono dalla Relazione sullo stato di attuazione della legge regionale del 24 giugno 2015, n. 17: Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità (biennio 2020/2021), presentata da Polis Lombardia. Un report che delinea un quadro cambiato rispetto all’ultima rilevazione datata 2018: se Milano resta il centro delle attività criminali, per la prima volta si segnala una «crescente (e ancora sottovalutata) vivacità della provincia di Cremona», sottolinea la Relazione.

Parlando di numeri, il report assegna un punteggio da 1 a 5 al livello di penetrazione, dove 1 è il massimo. In questa classifica Milano, Como e Monza e Brianza detengono il triste record di essere in fascia 1. Subito dopo vengono Varese, Lecco e Pavia con 2, poi Cremona, Mantova, Bergamo e Brescia con 3 e infine Sondrio e Lodi con 4. Per Sondrio il peggioramento è causato soprattutto da un aumento delle attività dei clan nel movimento terra. Ampliando lo sguardo a livello regionale, l’espansione e il radicamento delle organizzazioni criminali si basa su tre fattori chiave: la crisi economica che ha colpito gli imprenditori a seguito delle chiusure, l’ampia disponibilità di capitale da parte della criminalità organizzata e la rapidità di esecuzione garantita dall’agire al di fuori di ogni regola.

Ogni zona sembra avere una prevalenza di diversi interessi, anche a seconda dell’organizzazione malavitosa: a Milano, ad esempio, investono tutti in droga, ma dal 1958, data dell’arrivo del primo mafioso Joe Adonis, le strade si sono diversificate. La ’ndrangheta si è dedicata, oltre al movimento terra, anche alle farmacie. Mentre Cosa Nostra si è diretta su gioiellerie e commercio di caffè. La camorra invece viene segnalata soprattutto per truffe agli anziani e la ristorazione di fascia alta. Gli stranieri, come il clan marocchino Mansouri, si dedicano al traffico di stupefacenti, dove i cinesi si sono ritagliati il monopolio della droga sintetica shaboo e dei reati legati all’immigrazione.