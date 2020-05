Da Milano a Palermo, ecco come l’Italia si rimette in moto Traffico un po' più sostenuto nelle grandi città, più gente sui mezzi dei pendolari ma per ora nessuna criticità particolare

(ANSA)

Traffico un po' più sostenuto nelle grandi città, più gente sui mezzi dei pendolari ma per ora nessuna criticità particolare

6' di lettura

Riaprono negozi, ristoranti, bar e riprendono diverse attività. L'Italia prova a ripartire dopo il lockdown per l'emergenza coronavirus. Traffico un po' più sostenuto nelle grandi città, più gente sui mezzi dei pendolari ma per ora nessuna criticità particolare. Era chiusa ai pellegrini dal 10 marzo scorso ma anche la basilica di San Pietro ha riaperto i battenti. In basilica si erano svolte le celebrazioni pasquali con il Papa e ogni giorno c'è stata la recita del rosario con la presenza di piccoli gruppi di religiosi o persone del Vaticano. Ma l'accesso alla basilica e alla piazza era interdetto al pubblico da 69 giorni. Per entrare nella basilica di San Pietro i fedeli si sottopongono alla misurazione della temperatura con i termoscanner e ci si può muovere solo entro percorsi tracciati.

A Milano torna l'espresso al bar, trasporti fluidi

È fluida la situazione, secondo Atm, a bordo dei convogli della metropolitana e dei mezzi di superficie stamani a Milano con la riapertura di buona parte delle attività produttive. Solo intorno alle 6 e 30 sono stati chiusi per il raggiungimento del numero di passeggeri i tornelli alle stazioni della metropolitana di Sesto San Giovanni, Cascina Gobba e Repubblica Situazione analoga a bordo dei mezzi di superficie. C'è stata solo la segnalazione di un conducente a bordo della linea 90-91 per un numero di passeggeri eccessivo che ha richiesto l'intervento degli agenti della Polizia locale. Dopo oltre due mesi di lockdown, i milanesi riscoprono il piacere di un espresso al bar, al banco prima di andare al lavoro o seduti al tavolino con le dovute distanze. Da oggi anche a Milano riaprono i bar con le nuove regole per evitare il contagio e alle 6:30 Daniele Sartori, proprietario di un bar torrefazione nella zona del tribunale, è già pronto ad accogliere i primi clienti. Gli ingressi e le uscite sono separati da due porte diverse, all'ingresso il gel igienizzante per le mani e ai dipendenti è stata provata la febbre, come prevede l'ordinanza della Regione. «Ci si dovrà abituare a queste nuove regole, prima o poi bisognava riaprire non possiamo andare avanti così - ha spiegato -. Due mesi di stop sono tanti e i dipendenti aspettano ancora la cassa integrazione. Con il distanziamento dei tavoli abbiamo perso 12 posti dentro e 10 fuori ma andiamo avanti. L'unica cosa che chiediamo sono delle regole chiare».

Primo volo da Sofia, riaperto l’aeroporto di Bergamo

Alle 6,51 è atterrato il primo volo all'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio: un atterraggio che segna la riapertura dello scalo bergamasco ai voli civili dopo il vuoto del lockdown. Si è trattato di un volo Wizzair giunto da Sofia e a bordo del quale c'erano 109 passeggeri. Poco dopo un'ottantina di persone si sono imbarcate sempre sullo stesso volo per raggiungere la capitale della Bulgaria in mattinata. Nessun problema di gestione della situazione, nonostante i controlli molto severi considerato anche il ridottissimo numero di passeggeri.

Roma sceglie le fasce orarie, negozi scaglionati

Roma riapre per fasce orarie, progressivamente, per tipologia di esercizi: per primi gli alimentari, poi i laboratori non alimentari, mentre a metà mattinata gli attesissimi parrucchieri ed estetisti. Le fasce orarie decise dalla sindaca Virginia Raggi con una ordinanza valida da oggi al 21 giugno interessano le attività commerciali, artigianali e produttive autorizzate dal governo e dalla Regione. Per evitare flussi di persone troppo importanti le attività sono state divise in tre fasce di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato: F1 sono gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, che potranno decidere fra due opzioni: F1A: apertura dalle 7 ed entro le 8 con chiusura entro le 15; F1B con apertura dalle 7 ed entro le 8 e chiusura dopo le 19 ed entro le 21.30. C'è poi la fascia F2 che comprende i laboratori non alimentari, con apertura nell'intervallo tra le 9.30 e le 10 con chiusura entro le 19. Infine la F3, cioè esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita non alimentare, acconciatori ed estetisti, phone center e internet point, con apertura tra le ore 11 e le 11.30 e chiusura dopo le 19 ed entro le 21.30.

A Firenze possibile di nuovo lo shopping del lusso

Tornano a riaprire i negozi di Firenze e riparte anche lo shopping del lusso, con le boutique di alta moda della centralissima via Tornabuoni, ma non solo, meta prima del lockdown di tanti clienti stranieri , che rialzano le saracinesche. Ferragamo, Gucci, Valentino, Dior, Fendi, sono solo alcuni dei brand che oggi tornano ad accogliere i clienti, con tutte le necessarie misure di sicurezza per la clientela e il personale. Le prime aperture già stamani ma c'è anche chi ha deciso di farlo a partire dal pomeriggio come Luisa Via Roma. Sempre oggi riapre anche il Museo Ferragamo. Cartelli sulle vetrine assicurano alla clientela che sono state svolte tutte le necessarie sanificazioni dei locali. Ferragamo, ad esempio, che ha già riaperto in Europa i negozi in Germania e Austria, spiega di aver «chiaramente recepito tutte le indicazioni dei Dpcm in termini di necessità di distanziamento tra colleghi e con i clienti. Inoltre, è stata svolta la sanificazione dei negozi e dell'aria condizionata». Tra le misure previste, sottolinea ancora la maison, «i negozi sono provvisti di guanti, mascherine e gel sanificante per i clienti e il personale. I capi provati e gli eventuali resi resteranno in quarantena 24 ore prima di essere rimessi in vendita. A tutto il team del negozio di Firenze è stato inoltre fatto il test sierologico».