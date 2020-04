Da Milano a Palermo, viaggio negli uffici giudiziari «sospesi» per coronavirus di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

(IMAGOECONOMICA)

La sospensione dell'attività giudiziaria decisa per limitare la diffusione del coronavirus proseguirà oltre il 15 aprile. A prorogare la data fissata dal decreto cura Italia (18/2020) sarà, con ogni probabilità, un nuovo decreto legge che sarà esaminato stasera dal Consiglio dei ministri.

In questo periodo di stop, l'attività degli uffici giudiziari è ridotta al minimo. Nei fatti, proseguono i procedimenti non sospesi dal decreto legge cura Italia: nel settore penale, le convalide d'arresto e i processi chiesti dai detenuti in custodia cautelare; nel civile, le cause relative ad alimenti e i procedimenti cautelari che hanno per oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei tribunali dei minorenni, le cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e a quelli allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio.

Inoltre, i giudici stanno provando a chiudere i procedimenti vicini alla conclusione utilizzando le possibilità offerte dalla telematica.

Da Milano a Palermo, ecco come lavorano gli uffici giudiziari della penisola durante la sospensione delle udienze e dei termini.