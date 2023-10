Da Milano a Salerno, sbarcano in Italia i «serviced apartment» di limehome

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ospitalità “ibrida” e tutta “digitale”, atterra in Italia. Limehome, la società tedesca nata appena cinque anni fa e specializzata nell’offerta di appartamenti di design

completamente digitalizzati per affitti a breve e medio termine in Europa, annuncia l’avvio

delle operazioni in Italia.

Fondata nel 2018, i suoi serviced apartment sono gestiti come hotel di alta fascia:

equipaggiati da interior designer, gli ospiti hanno a disposizione molto più spazio di quello offerto da una camera d’albergo, ma in una fascia di prezzo più accessibile e un

focus strategico verso destinazioni tipicamente legate alle vacanze.

Cinque anni dopo il lancio, l’azienda di Monaco è presente in dieci mercati europei con oltre 5mila appartamenti.

A Roma le prime location limehome sono situate nel quartiere studentesco San Lorenzo,vicino all’Università La Sapienza e alla Stazione Centrale di Roma Termini. A Milano il primo building di limehome sarà a Porta Nuova. I progetti limehome riguardano anche due località mediterranee: la prima è Salerno, dove un edificio adibito in passato ad albergo e successivamente ad uffici verrà rigenerato per riportare alla luce la sua originaria destinazione di ospitalità. Questo progetto sarà operativo all’inizio del 2025. La seconda è situata in Costiera amalfitana, un nuovo sviluppo a Maiori, a pochi minuti da Amalfi, nella zona Patrimonio dell’Unesco. Il progetto sarà operativo a metà del 2025.

«Non ci occupiamo di gestire proprietà altrui, nè siamo un portale per privati. Rigeneriamo e gestiamo asset da destinare a un’ospitalità confortevole ma flessibile.L’obiettivo a lungo termine è offrire ai nostri ospiti un’esperienza eccezionale in tutta Europa.

L’Italia è sicuramente una delle protagoniste del turismo leisure e una parte importante della nostra strategia di espansione in Europa – ha affermato Josef Vollmayr, ceo di limehome –. Oltre all’Italia, stiamo avviando le attività anche in Grecia, Paese che ha assistito a un forte afflusso di imprese internazionali. Vediamo grandi opportunità per il nostro modello di business in entrambi i mercati del Mediterraneo e puntiamo a espandere rapidamente la nostra offerta in entrambi i paesi».

«Le città scelte da limehome in Italia sono le più importanti a livello strategico per l’azienda – afferma Alessandro Giuffrè, Country manager Italia di limehome –. Roma è tra le destinazioni di viaggio più richieste in Europa, mentre Milano è considerata il centro economico nazionale. L’ingresso sul mercato a partire dalle due principali metropoli italiane e dalle località di Salerno e Amalfi sarà seguito in futuro da molte altre nuove destinazioni in fase di definizione».