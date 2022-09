Da Milano alla Sierra Leone: 6.500 km in bicicletta per portare solidarietà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Peia è personaggio che ha fatto della bicicletta la sua ragione di vita. Nato come giornalista, per la carta stampata, la tv e il web, ha mano a mano cambiato puntando sulle due ruote. Ha fondato a Milano la prima società di bike messenger per distribuire pacchi in città e poi ha creato UpCycle Cafè, bike cafè nato per divulgare la cultura della bicicletta in città.



Ora che da pochi giorni è in pensione, ha deciso di usare le due ruote per portare solidarietà in Paesi che ne hanno bisogno per il futuro. Insomma, visto che proprio non riesce stare con le mani in mano, o meglio, con i piedi allungati sul divano, ha scelto di fare un viaggio in solitaria e in piena autosufficienza da Milano alla Sierra Leone: 6.500 chilometri e spiccioli di pedalata per dare «visibilità a chi in Africa lavora per gli altri», come spiega nel sito dedicato all'impresa.

Perché di impresa fuori dal comune si tratta, snodandosi da San Donato Milanese sulla riviera ligure per poi proseguire in Francia e Spagna per spostarsi in Africa, lungo tutta la costa atlantica, dal Marocco fino a Freetown, attraverso Mauritania, Senegal e Guinea Conakry.

Il percorso

Ma, arrivato a destinazione, non intende certo lasciare a riposo la sua bicicletta, una Cinelli Hobootleg Interrail, troppo a lungo. A Freetown visiterà il primo ospedale del Cuamm-Medici per l'Africa, proseguendo per un anello di un migliaio di chilometri per visitare gli altri cinque ospedali dell'associazione di medici: «Racconterò le persone che lavorano per questa associazione, i loro problemi e spero quindi di dare loro visibilità e che voi apriate il portafogli o facciate brillare la carta di credito», spiega.

La sfida di Peia è a fin di bene. L'obiettivo è infatti portare a destinazione i fondi raccolti a favore di Cuamm, di Senegol, associazione che usa lo sport come base di socializzazione e di riscatto, e di World Bycicle Relief, progetto supportato già dall'UpCycle Cafè per la fornitura di biciclette a chi ne ha bisogno come mezzo di trasporto e di lavoro in Africa.