Da Milano al team di Colao, l'obiettivo digitale di Roberta Cocco rimangono i servizi ai cittadini

Cosa le rimane di questi 5 anni al Comune di Milano?

«Mi rimangono molte cose. Ad esempio la consapevolezza che il digitale debba essere un abilitatore per i servizi al cittadino. Un piano di trasformazione digitale, per una città, così come per un Paese, non deve essere il fine, non dobbiamo innovare per vincere un premio. Non è il nostro compito. Il nostro lavoro è quello di utilizzare il digitale affinché si possano costruire servizi più agili per i cittadini. Da inizio 2016 abbiamo cercato di interpretare le necessità dei cittadini. E siamo partiti da una semplificazione dei processi, perché ci siamo resi conto che non potevamo digitalizzare l'inefficienza. Quindi prima di trasformare i processi da analogici in digitale, molti andavano rivisti completamente. Ed è quello che abbiamo fatto».

È stato difficile?

«Beh, vede, c'è tutto un discorso di cultura digitale. Una pubblica amministrazione non può correre, accelerare la trasformazione digitale, senza che i cittadini siano in grado di seguirla questa trasformazione. E quindi abbiamo cercato di fare un salto di qualità anche in fatto di cultura digitale, cercando di aiutare i cittadini con corsi di alfabetizzazione e con studi tecnico-scientifici, come StemInTheCity. Perché una Pubblica Amministrazione non è un'azienda privata. E nel fare innovazione, l'obiettivo primario deve essere uno solo: nessuno deve rimanere indietro».

Da dove bisogna partire per non lasciare indietro nessuno?

«Dai dati. L'aver lavorato sin dall'inizio sui dati, ci ha dato una grande mano. Abbiamo lavorato da subito sulla pulizia dei dati, sulla normalizzazione, abbiamo creato un piano per l'interoperabilità per mettere insieme tutti i dati che il Comune di Milano possedeva. Tutto questo ci ha consentito di creare le basi per costruire servizi digitali, come il Fascicolo del Cittadino, che è uno dei servizi che ha ottenuto maggior successo e che successivamente è diventato anche un'app».

Tutto filava liscio, poi è arrivata la pandemia…

«Durante la pandemia, aver lavorato precedentemente sui dati, è stato fondamentale. Se pensiamo a ciò che è successo, sembra incredibile. Se solo 10 giorni prima ci avessero detto che avremmo chiuso tutto, non ci avremmo creduto. Invece proprio la pandemia ci ha spinto ad accelerare ulteriormente verso la digitalizzazione. Perché una PA, in quel momento, doveva porsi un solo obiettivo: raggiungere i cittadini in modo semplice. E lo abbiamo fatto attraverso gli smartphone, lanciando servizi digitali e app, come MilanoAiuta che ha fornito ai cittadini tutta una serie di informazioni utili: quale fosse la farmacia aperta più vicina, come poter avere la spesa a casa, a chi rivolgersi in caso di emergenza e tanto altro ancora. Sembra banale, ma senza aver lavorato sui dati non ce l'avremmo mai fatta. Durante la pandemia siamo arrivati a oltre il 90% dei certificati scaricati digitalmente. Ma siccome, come le dicevo, non si può lasciare indietro nessuno, abbiamo pensato anche al restante 10%, creando un approccio fra analogico e digitale che arrivasse sotto casa dei cittadini, tipo nelle edicole, banche, tabaccai. Così che le persone meno digitalizzate potessero rivolgersi a un'edicola vicino casa per avere ciò che i cittadini più digitali erano in grado di ottenere sul proprio smartphone».