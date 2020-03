Da Miroglio a Menarini, le fabbriche che si riconvertono contro il coronavirus

La riconversione dal packaging luxury : il caso Bc Boncar

Una scelta analoga è stata fatta dalla Bc Boncar di Busto Arsizio (Varese): specializzata in packaging luxury per note case di moda nazionali e internazionali (tra queste Hugo Boss, Louboutin, H&M), ha iniziato la produzione di mascherine per ospedali e amministrazioni. Non si tratta di presidi medici (l’azienda non ha la certificazione), ma sono una prima protezione.

A Vaiano anche giunta comunale fa mascherine

Lo sforzo è di tutti. E tutti sono in campo. Anche assessori e sindaco di Vaiano (Prato) prestano lavoro come volontari nell’azienda Dreoni Giovanna, attiva nel campo della tappezzeria per auto e dell’abbigliamento in tessuto tecnico, che in due giorni ha riconvertito parte del proprio stabilimento per la produzione di 2.000 mascherine al giorno, da fornire agli operatori sanitari come dispositivo di protezione contro il Coronavirus. Le mascherine sono state certificate dal laboratorio Pontlab di Pontedera, che ha validato come efficaci anche le mascherine chirurgiche in Tnt attualmente prodotte su input della Regione Toscana.

Laboratori in carcere riconvertiti per mascherine

Le lavorazioni sartoriali presenti in alcuni istituti penitenziari dove vengono impiegati i detenuti potrebbero essere immediatamente riconvertite per iniziare a produrre mascherine di tipo chirurgico in “tessuto non tessuto” per rispondere all’emergenza sanitaria in corso. Questo, a quanto si apprende da fonti del ministero della Giustizia, il progetto cui starebbe lavorando il Dipartimento amministrazione penitenziaria, inviato sabato scorso alla Protezione Civile e che ha ricevuto oggi, 16 marzo, il via libera.

Menarini produrrà a Firenze gel disinfettante

Servono mascherine, ma non solo. Giovedì scorso il gruppo Menarini, colosso farmaceutico, ha annunciato che produrrà gel disinfettante nello stabilimento di Firenze dedicato ai farmaci in gel, allo scopo di donarlo alle strutture e agli operatori impegnati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. L’annuncio è stato dato dall’azienda ai dipendenti con una email. «La capacità produttiva del nostro stabilimento - si legge - grazie all’impegno di tutte le persone impegnate nella produzione, ci permetterà di fornire gratuitamente, ogni settimana, come minimo, 5 tonnellate di gel disinfettante, indispensabile per limitare i contagi soprattutto nelle strutture più esposte al rischio. I nostri tecnici - continua la comunicazione - sono al lavoro per poter incrementare queste quantità e sono confidenti di farcela già a breve».

L’iniziativa di Davines a Parma

Dal 3 marzo il gruppo Davines, azienda cosmetica con sede a Parma, ha dato il via alla produzione di un gel igienizzante mani per poterlo donare alle realtà maggiormente bisognose. Ad oggi, 50.000 unità di gel igienizzante mani sono state consegnate a case di riposo comunali, sedi parmensi di Croce Rossa, Croce Gialla, Intercral, Comunità Betania, l’assistenza pubblica e le comunità di accoglienza per immigrati. Sessantamila ulteriori unità sono attualmente in produzione e verranno destinate entro i prossimi dieci giorni alle stesse associazioni, per un totale di oltre 100.000 pezzi elargiti al fine di far fronte all’emergenza Covid-19. Dall’Italia alla Francia: cambia il paese ma la sfida, ovvero il contenimento del coronavirus, è la stessa. Qui Bernard Arnault ha incaricato i laboratori di Lvmh Perfumes&Cosmetics di di produrlo e metterlo a disposizione. Lvmh, si legge in una nota, userà tutte le strutture dei suoi brand (Dior, Guerlain e Givenchy) e lo distribuirà prima di tutto all’Assistance Publique-Hopitaux de Paris).