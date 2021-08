Da Monopoli le bici intelligenti Vaimoo per il bike sharing di Stoccolma

I punti chiave Progetto Stoccolma

La bici VAIMOO

La strategia

Non solo hospitality, masserie da sogno e spiagge Bandiera blu. Da Monopoli (Bari) in Puglia arrivano le bici elettriche e intelligenti per andare in giro a Stoccolma. Come informa una nota CityBike Global, azienda spagnola leader nel settore della micromobilità e parte del Gruppo Moventia, presente in Europa e in America Latina con oltre 30mila veicoli, ha annunciato la sigla dell'accordo con la municipalità di Stoccolma per l'implementazione del nuovo servizio di e-bike sharing cittadino.

Per Stoccolma, che si prospetta uno dei più grandi servizi pubblici di e-bike sharing d'Europa e fra i più grandi al mondo, CityBike Global ha scelto l'italiana VAIMOO come partner strategico per la fornitura di biciclette elettriche intelligenti. Già attiva nelle principali capitali della mobilità green come Copenaghen, Rotterdam e in UK, VAIMOO fornirà oltre 5.100 smart e-bike, interamente sviluppate e prodotte in Italia e collegate alla piattaforma tecnologica di CityBike Global. Il lancio del nuovo servizio di e-bike sharing della capitale svedese - prosegue la nota - permetterà il dispiegamento di una flotta con migliaia di nuovi veicoli, efficienti e sostenibili grazie al telaio in alluminio riciclato e alla batteria a sostituzione rapida di grande capacità. Disponibili tutto l’anno, 24 ore al giorno, in modalità a stazione, le e-bike saranno collegate ad un sistema di gestione flessibile e integrabile con sistemi esistenti e che consentirà la riduzione del disordine urbano grazie alla possibilità di attivare stazioni virtuali dove parcheggiare i veicoli dopo il noleggio.

La bici VAIMOO

La e-bike di Stoccolma è una versione derivata dalla e-bike VAIMOO premiata al CES 2021, adattata per soddisfare le esigenze di mobilità di questa specifica città. Come specifica la nota Jordi Cabanas, Ceo di CityBike Global, ha sottolineato: «Siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner dalla città di Stoccolma per gestire questo servizio strategico che fornirà un’alternativa di mobilità attiva ai cittadini di Stoccolma. Questo nuovo progetto CityBike rafforza la nostra posizione di leader europeo nei servizi pubblici di micromobilità».