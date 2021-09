Da Mps a Bnl e Bper, bancari in agitazione tra fusioni, uscite ed esternalizzazioni

3' di lettura

Da Mps a Bnl e Bper, i bancari sono in agitazione tra fusioni, uscite ed esternalizzazioni. Se in Bnl sono in corso presìdi da 4 mesi contro le esternalizzazioni e le chiusure o accorpamenti di filiali, in Mps i lavoratori incrociano le braccia il 24 settembre per dire che non potranno essere i bancari a pagare il conto degli ultimi anni della storia della banca senese. Non si tratta di uno sciopero contro o a favore di UniCredit, ma di una protesta per dire che non è accettabile che tutto venga deciso senza che vi sia un coinvolgimento del sindacato. Nino Baseotto, segretario generale della Fisac Cgil, spiega che «è inaccettabile che il ministro dell’Economia che è l’azionista di maggioranza di Mps si ostini a non incontrare i lavoratori.

È uno sciopero necessario perché sono in gioco migliaia di posti di lavoro e il futuro professionale di lavoratori che nessuna responsabilità hanno dei ripetuti errori delle gestioni succedutesi alla guida di Mps». «Il Mef convochi subito le Federazioni nazionali di categoria sulla vicenda di Banca Mps», chiedono anche le sigle First-Cisl e Cisl Toscana.

Il dossier Monte dei Paschi «è complesso» ma la soluzione dell’aggregazione «è inevitabile», indicano a Radiocor fonti di Governo alla vigilia dello sciopero indetto dai sindacati della banca di Rocca Salimbeni che protestano per il mancato coinvolgimento nell’operazione di cessione a UniCredit e per il timore che lo spezzatino ipotizzato per la banca senese non dia adeguate garanzie ai lavoratori per un futuro dignitoso e sostenibile.

Sul tema è intervenuto anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che ha spiegato di non volere entrare nel merito «nel dire se sia giusta o no l’aggregazione del Monte dei Paschi che credo sia ineludibile ma auspichiamo che nell’eventuale percorso di fusione ci sia spazio per una riflessione su un eventuale terzo polo». Le imprese «non possono essere bloccate da una polarizzazione in due gruppi e c’è spazio per un grande terzo polo», aggiunge Bonomi. Al mondo delle imprese non dispiace la prospettiva che restino «banche di territorio forti» in grado di «arricchire il rapporto» con le imprese di territorio.

In Bnl, l’amministratore delegato Elena Goitini ha incontrato personalmente i sindacati per confermare la strategia che prevede l’esternalizzazione dei servizi It e tech e l’accorpamento di filiali. La strategia della banca guarda a crescita, sviluppo e trasformazione e rende necessari alcuni cambiamenti nell’attuale struttura, anche attraverso ingenti investimenti. I numeri saranno resi noti con la lettera di avvio procedura attesa a breve dai sindacati ma, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, sarebbero 900 le persone interessate dalle esternalizzazioni e 135 le filiali che verrebbero chiuse o accorpate ad altre filiali. Mauro Morelli, segretario nazionale della Fabi, spiega che «la presenza delle esternalizzazioni nel piano industriale rappresenta un enorme macigno nel percorso che ci accingiamo a fare. L’azienda non può pensare di far sottoscrivere al sindacato un piano industriale che preveda delle esternalizzazioni che hanno rappresentato negli ultimi 4 mesi un motivo di scontro continuo con le organizzazioni sindacali aziendali». Il riferimento è ai presìdi che vanno avanti dalla scorsa estate e che hanno in vario modo incrociato anche le diverse campagne elettorali.