Da Musk a Branson ai privati giapponesi: anche nello spazio si può sbagliare

Nel luglio 2018, l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), con Industrie locali, firmavano con la Virgin Galactic, l' azienda di Branson per i voli turistici suborbitali, due accordi e una dichiarazione di intenti per trasferire i voli suborbitali allo spazioporto di Grottaglie. Ora Grottaglie probabilmente, come la Cornovaglia e altri spazioporti previsti in Europa, dovrà allungare i tempi e rivedere i propri business plan, attualmente fatti a pezzi dalle difficoltà e dal fallimento di Virgin Orbit, Branson, che per tante imprese a marchio Virgin ha avuto grande successo, non è nuovo a promesse da marinaio in questo campo.

Con l'altra sua compagnia, Virgin Galactic, vende da anni in prenotazione, ad aspiranti turisti spazial e a migliaia di dollari l'uno, biglietti per un volo fino a 80 chilometri di altezza, quindi non proprio “nello spazio”, con il suo aereo razzo Spaceshiptwo. Il mezzo, un aereo razzo si è rivelato pericolosissimo ed è fermo dal 2021, dopo un primo volo che non è finito in tragedia solo per la bravura dell'esperta pilota. Inutile dire che la valutazione della compagnia è precipitata in Borsa, anche se l'altra impresa, Virgin Galactic, promette la ripresa dei voli con l'aereo razzo, entro il 2023. Ai primi posti della lista di attesa c'è una missione prenotata dall’Aeronautica Italiana assieme al CNR, vedremo nei prossimi mesi se la promessa del Ceo Michael Colglazier di riprendere entro luglio i voli sarà soddisfatta.

La Space Economy, sugli scudi oramai da un paio di anni, è certo un campo estremamente innovativo, in piena espansione e carico di promesse, ma inizia a farsi capire in modo severo: le regole dell'economia vanno rispettate anche nello spazio.



