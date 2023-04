Da Napoli a Palermo, le città del sud nella top five delle mete italiane per Pasqua

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Mezzogiorno domina il podio delle destinazioni preferite degli italiani in vista delle vacanze di Pasqua. Questi i dati forniti da Jetcost, motore di ricerca per tariffe aeree, hotel e autonoleggi. Anche quest’anno, emerge dallo studio, i nostri connazionali privilegeranno il Belpaese, con ben 14 mete italiane tra le 25 più ricercate in vista del fine settimana festivo. E le prime sono tre regine del Sud - Napoli, Palermo e Catania - che precedono Roma, la cui fama negli ultimi anni è un po’ appannata, complici alcuni discussi articoli apparsi sulla stampa straniera, e Milano, con il progressivo esaurirsi dell’effetto Expo che aveva proiettato la capitale economica nel novero delle città più alla moda del vecchio continente.



Effetto low cost



Prendendo in considerazione solo le prime dieci mete italiane, colpisce vedere Venezia superata da Torino, che probabilmente offre prezzi più competitivi e un turismo meno massificato. Se la presenza di Cagliari nella top ten è abbastanza scontata, data la popolarità della Sardegna come destinazione turistica, Bari gode di tante ricerche anche per via di un aeroporto dove volano numerosi vettori low cost, così come Brindisi, dodicesima destinazione italiana più ricercata e ventitreesima in assoluto, preceduta da Bologna e seguita da Verona.

Basso piazzamento per Firenze

Stupisce di primo acchito il basso piazzamento di Firenze, ultima sia nella top 14 italiana che nella top 25 generale, nonostante l’abbondanza di collegamenti ferroviari. La spiegazione appare però abbastanza semplice: come nel caso di Venezia, gli italiani non affollano le città d’arte più celebri durante le festività per evitare i grandi flussi di turisti stranieri e il loro ovvio impatto sui prezzi degli alloggi, laddove il Meridione è in grado di offrire alternative competitive anche in alta stagione.

Napoli sul podio, tra le città straniere la regina resta Parigi

Prendendo in considerazione tutte le 25 destinazioni più ricercate (comprese quelle europee) sul podio si piazzano Napoli, Parigi e Barcellona, seguite da Palermo, Catania, Roma, Amsterdam, Milano, Madrid e Torino. Tra le grandi città europee, Barcellona (terza) e Amsterdam (settima), non solo due destinazioni amatissime dai ragazzi in cerca di vita notturna ma anche sedi di due tra i maggiori hub aeroportuali europei - El Prat e Schipol - che le rendono scalo privilegiato per numerose destinazioni internazionali. La capitale catalana può inoltre contare sul vicino aeroporto di Girona, anch’esso battuto dalle compagnie aeree low cost. L’incrollabile passione degli italiani per la Spagna è testimoniata dalla presenza, inoltre, nella top 25 di Madrid, Valencia e Siviglia, la cui Settimana Santa gode di fama universale. Tra le mete mitteleuropee, prevale lo charme asburgico di Praga e Vienna.

La mancanza di Berlino

Manca Berlino, e non è una sorpresa. Dopo la chiusura degli aeroporti di Tempelhof, anch’essa meta di voli a basso costo, e di Tegel, i prezzi dei biglietti aerei diretti verso la metropoli tedesca sono lievitati in modo notevole, e lo scalo superstite di Brandeburgo, dopo la ristrutturazione, non gode di buona fama, a causa di un’efficienza non proprio teutonica, a partire dalle lunghissime attese ai controlli di sicurezza. L’esplosione della bolla immobiliare ha inoltre reso assai meno economico pernottare in città