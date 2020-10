Torino, Milano, Napoli: monta la tensione contro il Dpcm Al ministero dell’Interno è salito il livello d’allerta per le tensioni sociali

Coronavirus, le novità: da ristoranti e bar chiusi alle 18 allo stop alle palestre

Al ministero dell’Interno è salito il livello d’allerta per le tensioni sociali

5' di lettura

Monta in tutta Italia, da Sud a Nord, la tensione nelle piazze contro il Dpcm: la protesta contro le decisioni prese (e le chiusure) per contrastare l’aumento dei contagi Covid dilaga, a arriva l’allerta del Viminale: possibili tensioni a livello sociale.

A Napoli in migliaia hanno marciato fino alla sede della Regione e un manifestante è stato fermato. A Torino ci sono stati momenti di tensione quando alcune centinaia di manifestanti hanno lanciato prima dei fumogeni e poi alcuni petardi contro le forze dell'ordine, nella centrale piazza Castello, occupata in precedenza dai tassisti. In serata due negozi della centralissima via Roma sono stati devastati da gruppi di manifestanti nel corso degli episodi di guerriglia con le forze dell'ordine avvenuti dopo il raduno di protesta contro le disposizioni anti Covid. In un caso, un gruppo, dopo aver sfondato la vetrata d'ingresso, si è introdotto all'interno e si è dato al saccheggio. Sale, intanto, il bilancio dei fermati: sono dieci secondo la Questura.

A Milano un fitto lancio di pietre, bottiglie e grossi petardi è stato attuato in serata, dalle persone che hanno preso parte a una manifestazione contro le disposizioni anti-covid nel capoluogo lombardo, verso la sede della Regione Lombardia in via Melchiorre Gioia. I manifestanti, alcuni anche con catene nelle mani, si sono spostati prima da Corso Buenos Aires al Pirelli, in via Fabio Filzi, e poi davanti alla sede della Regione. Le forze dell'ordine hanno lanciato i lacrimogeni contro i manifestanti.Un poliziotto è stato ferito, sembra in maniera non grave, davanti alla Stazione Centrale di Milano dove il corteo contro le misure di contenimento anti.-covid si è spostato. È stato colpito da un oggetto, forse una bottiglia ed è stato soccorso.

A Cremona i ristoratori hanno battuto le pentole davanti alla prefettura e poi le hanno lasciate a terra come in un cimitero di stoviglie, a Catania hanno tirato bombe carta davanti alla prefettura, a Treviso in mille hanno sfilato in corteo, a Viareggio giovani hanno bloccato il traffico e lanciato fumogeni e petardi.

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sale il livello di allerta al Viminale

Dopo la guerriglia dell'altra notte a Napoli e i disordini a Roma e Torino, che sono suonati come un campanello d'allarme, al ministero dell’Interno è salito il livello d’allerta per le tensioni sociali, anche se in quei casi i protagonisti degli scontri non erano imprenditori e lavoratori colpiti dalle misure ma piuttosto centri sociali, esponenti di estrema destra, ultras e manovalanza della criminalità organizzata. La linea, hanno chiarito dal Viminale, è quella della massima attenzione; è stata sottolineata la necessità di disinnescare sul nascere ogni situazione di possibile rischio, avvertendo che vi sarà massima fermezza nei confronti dei violenti.