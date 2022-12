Da Natale a Capodanno: tutte le migliori bollicine per le feste

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Francia

Un vintage eccezionale in una veste limitata per il 250° anniversario, per celebrare quella Madame Clicquot che nel 1810 creò il primo Millesimato in assoluto della Champagne. Veuve Cliquot The Icons ridisegna quattro oggetti iconici della Maison in modo sostenibile e nei tipici colori solari: Ice Jacket, Ice Box, il mini frigo e la Arrow Box. L'annata, quella del 2002, è prodotta e venduta solo in grandi formati, per un'esperienza di degustazione ancora migliore. Esplora tutte le potenzialità del vitigno meunier il Renaissance di Eric Taillet , champagne Extra Brut che matura 72 mesi in cantina, di grande complessità ed eleganza, capace di sostenere ed esaltare l'intero pranzo delle feste.

Il Renaissance di Eric Taillet.

Pur essendo tra le più giovani grandi Maison, Nicolas Feuillatte è la prima in Francia e la terza nel mondo. Un'etichetta per iniziare a conoscerla è il Réserve Exclusive Brut, un assemblaggio tipico e armonioso con 20% Chardonnay 40% Pinot Noir e 40% di Meunier. Semplice eppure complesso grazie ai 36 mesi di affinamento, è un compagno di tavola gioioso e versatile.

Réserve Exclusive Brut

Francia, con dentro un po' di Italia per lo Champagne 02 AMC, firmato Alberto Massucco. Storico importatore piemontese, ha coronato il sogno di produrre il suo champagne, con la collaborazione della Maison De Souza, e ha creato un blend dei tre vitigni principali, a prevalenza chardonnay, dosato solo 2 grammi per litro, come recita l'etichetta. Fresco di agrumi ed erbe aromatiche, affinato per cinque anni sui lieviti, è perfetto come aperitivo e compagno di carni bianche, crudi di pesce e formaggi freschi.