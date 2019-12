Da New York alle Alpi, guida allo shopping nei nuovi pop up dell’inverno Non solo d’estate: le metropoli e le località turistiche sono sempre più affollate di negozi temporanei anche d’inverno, anche grazie agli acquisti di Natale di Chiara Beghelli

La nuova boutique Malo a Courchevel

In attesa dell’annuncio dell’arrivo di Chanel sulle nevi di Courchevel, ormai un pop up di tradizione (e versione invernale di quello estivo di via Camerelle a Capri), il resort francese ha accolto un nuovo indirizzo, quello della boutique - non temporanea, però! -di Malo, il marchio di cashmere che celebra così il rilancio iniziato con successo proprio quest’anno.

L’inverno, compresa la stagione natalizia, sta incalzando l’estate in quanto a nuove aperture e, appunto, pop up localizzati in aree strategiche: che siano metropoli o ski resort, a unirle è la loro attrattività turistica.

Proseguendo questo ideale viaggio nei negozi fra la neve, bisogna andare fino ad Aspen, in Colorado, per trovare il primo pop up store che Christian Louboutin abbia mai aperto negli Stati Uniti: si trova nel centro di Victoria Square, sarà aperto per tutta la stagione fino a marzo e, oltre alla collezione invernale e a quella PE 2020, vi si può acquistare in esclusiva la preziosa capsule After Ski donna.

Ancor più di nicchia il pop up di Varana, marchio superlusso di cashmere sostenibile, nella sontuosa Spa del Palace di Gstaad, in Svizzera. Mentre l’abbigliamento da montagna di Rossignol scende in città con un pop up a SoHo, New York, e quello di Moncler , ma in versione Genius, è disponibile nelle tre “House of Genius” aperte a Milano, Parigi e Tokyo fino alla fine di gennaio 2020.

Sempre a New York, 10 Corso Como, che ha aperto su Fulton Street la sua versione statunitense nel settembre 2018, ha dedicato un pop up ai brand della bellezza made in Italy, da Proraso a Marvis, che resterà aperto fino al 3 gennaio. Ed è a SoHo che i nostalgici di Lord & Taylor, il più antico department store della città, aperto nel 1826 e chiuso l’anno scorso per bancarotta, potranno ritrovarlo: dall’11 dicembre al giorno della Vigilia, Lord & Taylor tornerà, infatti, con un pop up, versione ridottissima con appena 225 metri quadrati dei quasi 63mila della vecchia location sulla Fifth Avenue. Che peraltro pare sia nelle mire di Amazon, in cerca di una sede adeguata in città dopo aver abbandonato il progetto del campus nel Queens.