Da Nexi-Sia a Borsa Italiana cresce l'asse tra Cdp, Intesa (e Fondazioni) L'alleanza tra i due grandi anchor investor italiani favorisce la nascita del “campione” dei pagamenti e riporta la Borsa nell'Eurozona di Alessandro Graziani

(REUTERS)

L'alleanza tra i due grandi anchor investor italiani favorisce la nascita del “campione” dei pagamenti e riporta la Borsa nell'Eurozona

2' di lettura

Il nuovo campione nazionale nell'industria dei pagamenti che nascerà dalla fusione tra Nexi e Sia vale 15 miliardi e si pone da subito come obiettivo la crescita in Europa. I suoi principali azionisti italiani saranno Cdp con il 25% eIntesa Sanpaolo con circa il 7%, che affiancheranno i fondi di private equity finora proprietari di Nexi. Se per la Cassa Depositi l’obiettivo è quello di promuovere un grande polo tecnologico di respiro europeo - con positive ricadute anche occupazionali in Italia - ...