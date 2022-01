Da «No Time to Die» a «Dune», idee regalo in dvd e blu-ray

Ascolta la versione audio dell'articolo

Selezionati in vista dell’Epifania, ecco una panoramica di alcune novità e di grandi classici perfetti per una visione domestica durante l’ultimo squarcio di feste.



No Time to Die

Amici bondiani all'ascolto… nella vostra collezione dedicata all'agente 007 non può di certo mancare il 25esimo capitolo della saga, l'ultimo con protagonista Daniel Craig. Spettacolare e ricco di momenti ad alto tasso emotivo, «No Time to Die» è un film che merita più di una visione e l'uscita in home video può essere un'ottima occasione.

Old

Per chi è in cerca di qualche brivido si può invece pensare all'intelligente «Old», ultimo thriller-horror firmato da M. Night Shyamalan, uscito nelle nostre sale durante l'estate. Non è solo un modo per farci ripensare ai mesi più caldi dell'anno ma anche una trovata per offrire una visione avvincente e ricca di colpi di scena, perfettamente nello stile del regista de «Il Sesto Senso»

De André#De André. Storia di un impiegato

I materiali home video possono essere un valido suggerimento non solo per gli amanti del cinema, ma anche per poter unire altre passioni, come quella della musica. In questo nuovo tributo a Fabrizio De André, è il figlio Cristiano a rendergli un grande omaggio musicale e personale, riproponendo al pubblico, in un tour durato due anni, il concept album «Storia di un impiegato», opera immortale e quantomai attuale.

Ezio Bosso. Le cose che restano

Sempre a proposito di unire cinema e musica, un'altra opzione è questo toccante lungometraggio, che racconta la vita e la carriera del direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano Ezio Bosso, scomparso il 14 maggio 2020 in seguito al peggioramento della malattia neurodegenerativa di cui soffriva. Un lavoro toccante, che merita la visione.