Turismo, arriva la web radio internazionale per raccontare l’Italia nel mondo

2' di lettura

Una web radio internazionale per raccontare l’Italia nel mondo e rilanciare un comparto, il turismo, travolto dalle misure restrittive adottate per contenere la corsa dei contagi coronavirus. Nasce così “Visit Italy Web Radio”, che punta su notiziari multilingua, dirette live con corrispondenti da 23 nazioni, podcast, aggiornamenti minuto per minuto sul turismo, programmi tematici, travel talk show, rubriche sulle novità della letteratura e sui viaggi, interviste esclusive a personaggi noti a livello nazionale e internazionale ma soprattutto tanta musica italiana quale potente strumento di diffusione della cultura, storia, tradizioni e del lifestyle italiano. La radio può essere ascoltata sul sito ufficiale dell'Italia) e su quello di Enit. Punta a farsi strumento non solo per avvicinarsi all’Italia ma anche per imparare la lingua e la cultura attraverso la musica e il divertimento.

Raccontare il Paese attraverso i successi della musica italiana

L’iniziativa, promossa dall’Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, pone in primo piano l’intrattenimento musicale, sulla base di una selezione di brani musicali distinta in vari “Special” per categorie e generi per scoprire l’Italia attraverso le interpretazioni di artisti stranieri legati all'Italia, l'opera in musica, i migliori musicisti del panorama italiano jazz e swing, i magnifici anni '30-'40-'50 e l'Italia dance music.

Una finestra sulle bellezze e tradizioni della Penisola

Ci sono rubriche ad hoc sull'andamento del turismo nazionale e internazionale, sull'arte, la cultura, l'enogastronomia, l'active, la sostenibilità, il folklore con uno sguardo che restituisce la percezione dell'Italia su scala mondiale.

Il legame con il ciclismo e il Giro d’Italia

Visit Italy Web Radio sarà la web radio ufficiale del Giro E al Giro D'Italia 2021 dall'8 al 30 maggio 2021. Enit firmerà anche una serie di contenuti video che daranno visibilità alle località toccate dalla Corsa Rosa e attraverserà l'Italia per promuovere la Penisola e la sostenibilità dalla prospettiva della bici. «Il ciclismo è lo sport, che più di ogni altro, riesce a raccontare le bellezze dei territori, arrivando nelle case e nei cuori delle persone - sottolinea il presidente di Enit Giorgio Palmucci - e piace soprattutto agli stranieri: il 61 per cento dei cicloturisti che percorrono l'Italia viene dall'estero. Cresce l'attrattività del turismo sportivo italiano sui mercati esteri e in tempi pre Covid segnava un +19,7% pari a 4 milioni di pernottamenti e un + 9,4% equivalenti a 484 milioni di euro di spesa». Di qui la scelta di puntare sulle due ruote per raccontare (anche) scorci di Italia che non tutti conoscono. Talvolta neanche gli italiani.