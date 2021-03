Da oggi è un diritto pagare con PagoPA. Ma solo il 37% degli enti ha un servizio

C'è un grosso vantaggio per il cittadino a poter pagare così alcuni servizi fondamentali e usati da tutti. Ma lo scopo della legge era ben più ampio.

«Per far rispettare la norma al ministero dell'interno non ci resterebbe che una class action - dice Marco Pierani di Altroconsumo, che si batte sul tema passaporto da due anni -. Le nostre diffide sono state annullate dalle successive proroghe all'obbligo PagoPa; ora è scattato ma le armi per il cittadino restano spuntate».

«Lo sanno tutti e l'ha riconosciuto la stessa PagoPa: l'impianto sanzionatorio per le amministrazioni inadempienti resta molto debole - aggiunge Prosperetti -. Questo al netto di situazioni dove far rispettare l'obbligo in tempi di covid è molto difficile, oggettivamente. Si pensi agli ospedali. Non si possono mica bloccare le strutture sanitare perché non possono fare pagamenti via PagoPa».

L’adesione e i servizi

Ma altri enti, vedi grossi Comuni e ministero degli interni, non hanno le stesse giustificazioni: «Sarà interessante vedere come il nuovo Governo, con il comitato interministeriale per l'innovazione diretto dal ministro Vittorio Colao affronterà il problema dei ritardi», aggiunge Prosperetti.

Il sito di PagoPa pubblica la lista degli enti aderenti, dove si trovano anche Camere di Commercio, ordini professionali, scuole, circa 11mila Comuni, solo un centinaio di aziende sanitarie.