Da oggi safety kit gratuito per chi viaggia sulle Frecce Trenitalia

I treni non si sono mai veramente fermati, nemmeno in pieno lockdown, anche se hanno ridotto drasticamente le corse. Ma dal 18 maggio, secondo step della “fase 2”, la frequenza dei convogli tornerà gradualmente verso la normalità dei tempi “pre-Covid”, con oltre 4.400 corse regionali, 38 Frecce e 20 InterCity, in netta crescita rispetto alle precedenti settimane. Con una precauzione in più: il safety kit gratuito (composto da mascherina manouso, gel igienizzante per le mani, guanti in lattice e poggiatesta monouso), che Trenitalia metterà a disposizione dei passeggeri su tutti i Frecciarossa e i Frecciargento.

Prenotazioni “a scacchiera”

Un gesto concreto per la tutela della salute di viaggiatori e dipendenti, che si aggiunge al nuovo criterio “a scacchiera” per la prenotazione dei posti a sedere, operativo già da diverse settimane. Sui treni alta velocità di Trenitalia, inquadrando con lo smartphone il QR code posizionato sui tavolini, i passeggeri potranno inoltre visualizzare le informazioni sulle attività e i processi di pulizia e sanificazione attivati dalla società di trasporto del Gruppo FS Italiane.

Presto il self check-in digitale

Sono allo studio anche soluzioni digitali che garantiranno ai passeggeri la possibilità di effettuare il self check-in, senza alcun contatto con il personale a bordo treno. Inoltre, sarà presto disponibile una funzione sui sistemi di Trenitalia che consentirà ai viaggiatori dei treni regionali di avere informazione sulla frequentazione di ciascuna corsa e, quindi, dei posti disponibili.

