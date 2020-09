Da oggi scatta l’obbligo di tampone per entrare in Sardegna. Ma il governo potrebbe impugnare l’ordinanza Entrano in vigore le nuove misure per chi arriva nell’isola. Il ministro per gli affari Regionali Francesco Boccia annuncia l'apertura di un'istruttoria sulla legittimità dei provvedimenti di Davide Madeddu

Un drive in per effettuare il tampone a Roma (foto Ansa)

Entrano in vigore le nuove misure per chi arriva nell’isola. Il ministro per gli affari Regionali Francesco Boccia annuncia l'apertura di un'istruttoria sulla legittimità dei provvedimenti

3' di lettura

Certificato di negatività o tampone. E poi obbligo di mascherina, app per tracciare i contatti. Scattano le nuove misure per chi arriva in Sardegna e già si profila uno scontro con il Governo che, con il ministro per gli affari Regionali Francesco Boccia, annuncia l'apertura di un'istruttoria sulla legittimità dei provvedimenti.

L’ordinanza sotto la lente del Governo

Le nuove disposizioni della Regione contenute nell'ordinanza numero 43 dell'11 settembre indicano le direttive che deve seguire chi arriva nell'isola in nave o aereo. Il punto, al centro delle contestazioni, è indicato nell'articolo 10. «I passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale, provenienti dall'estero e o dal territorio nazionale, sono invitati a presentare, all'atto dell'imbarco, l'esito di un test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19» . Chi sbarca nell'isola deve poi compilare l'autocertificazione seguendo la procedura online e scaricare l'app “Sardegna sicura”. I passeggeri che arriveranno nell'isola senza il certificato di negatività o l'autocertificazione in cui si attesta la negatività (validata almeno 48 ore prima da un laboratorio pubblico o privato), si dovranno sottoporre su base volontaria a un test molecolare o antigenico entro 48 ore.

Cosa accade a chi si rifiuta di effettuare i test

Chi si rifiuta, chiariscono dalla Regione «resta in isolamento finché non riparte». Coloro che si sottoporranno al tampone dovranno rimanere in isolamento fiduciario sino all'esito negativo dell'esame. Sono esentati dalle misure previste dall'ordinanza coloro che «esercitano attività funzionali ad organi costituzionali», gli «equipaggi dei mezzi di trasporto», il «personale viaggiante su navi e aerei, per motivi di lavoro e salute».

Mascherina obbligatoria se manca il distanziamento

Tra le altre misure anche l'obbligo di indossare la mascherina tutto il giorno in luoghi aperti o chiusi, qualora non sia possibile garantire distanziamento di un metro. L'aggiornamento sui contagi, intanto registra 33 nuovi casi, 21 rilevati attraverso attività di screening e 12 da sospetto diagnostico e un +18 ricoveri in ospedale.

Rischio impugnazione

Proprio sul fronte dell'ordinanza si profila una contrapposizione con il Governo. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, intervenendo alla Festa dell'Unità di Modena ha annunciato l'apertura di un'istruttoria sulla legittimità delle recenti ordinanze del Piemonte e della Sardegna sulla scuola e sul cosiddetto “passaporto sanitario”.«Sulla scuola - ha detto Boccia mi sarei aspettato un contributo dalla destra, quello che non abbiamo avuto prima. Quello che non è ammissibile è che in queste ore alcune regioni, penso a Piemonte e Sardegna, approvino delle ordinanze per proprio conto, dopo aver chiuso all'unanimità con tutte le altre regioni accordi che hanno messo in sicurezza una serie di servizi tra cui scuola o trasporti». Da qui l'annuncio del procedimento: «quando le istruttorie verranno completate ci pronunceremo». Poi un passaggio sulla questione scuola: «Tuttavia lasciatemi chiedere: se abbiamo approvato all'unanimità le regole sulla sicurezza, e mi riferisco al Piemonte, che senso ha intervenire sull'organizzazione scolastica, dove probabilmente non ha competenza, che è dei dirigenti scolastici? Non anticipo giudizi, attendo l'istruttoria, ma perché creare scompiglio nella scuola?».