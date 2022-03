Da oggi tornano cibo e bevande al cinema e allo stadio: ecco cosa cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La road map per l’allentamento delle restrizioni, annunciata dal premier Mario Draghi negli scorsi giorni comincia a delinearsi. Dal 1° aprile (con la fine il 31 marzo dello stato di emergenza) sarà possibile mangiare all’aperto in bar e ristoranti senza dover esibire il green pass rafforzato; nei locali al chiuso invece il green pass potrebbe rimanere, in versione “base”. Stesso regime - via il super green pass all’aperto, più cautela al chiuso - anche per attività sportive, fiere, feste e spettacoli.

Tornano popcorn e bibite al cinema



Ma la prima tappa scatta il 10 marzo con la possibilità di «consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». Dunque via libera a popcorn, patatine, birra e coca cola al cinema e allo stadio. Negli stadi la capienza dovrebbe tornare al 100% entro il 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza.

Loading...

Dal 10 marzo riprendono le visite negli ospedali



Non solo. Dopo due anni, sempre a partire dal 10 marzo, si può tornare a far visita a parenti e amici ricoverati negli ospedali. Il tempo di permanenza consentito sarà di almeno 45 minuti al giorno. Può entrare in ospedale chi in possesso di un Green Pass rafforzato ottenuto dopo aver fatto la terza dose. Accesso consentito anche chi ha completato il ciclo vaccinale primario (o è guarito dal Covid) da meno di sei mesi ed quindi è in possesso di un super Green Pass. In questo caso, tuttavia, il visitatore dovrà anche esibire l’esito di un tampone (antigenico o molecolare) fatto da non più di 48 ore. Ingresso vietato, quindi, a chi esibirà solo un Green Pass “base”, ottenuto con il tampone.

Il 31 marzo termina lo stato di emergenza



Il 31 marzo 2022 scade la proroga dello stato di emergenza. E non sarà prorogato. Scadrà perciò a fine marzo la possibilità di ricorrere allo smart working con modalità semplificate, cioè senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro. E cesserà il lavoro della struttura commissariale guidata dal commissario Figliuolo che sarà sostituita da una «unità di missione» (al ministero della Salute o a Palazzo Chigi), che si occuperà di coordinare la coda di questa campagna vaccinale, con l'acquisto di vaccini e farmaci, e del trasferimento alle Regioni che avranno la gestione effettiva delle vaccinazioni con hub, 35mila farmacisti e 40mila medici.

I nodi: dalla mascherina al chiuso alla quarantena

Con il miglioramento della situazione tutti i protocolli di sicurezza andranno poi rimodulati e tolti progressivamente. Resta l’incognita dei tempi. Per il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri «la distanza di sicurezza tra di noi andrà tolta fra le prime cose». «Poi penseremo a togliere anche la mascherina al chiuso e, ancora prima, rimodulare gli isolamenti per i positivi asintomatici».