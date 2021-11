Da oggi gli Usa riaprono al turismo, ma solo per i vaccinati: ecco le regole

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A questo punto chi è vaccinato può valutare l’ipotesi di trascorrere qualche giorno sotto Natale o il Capodanno negli Stati Uniti. Budget permettendo, naturalmente. In realtà già da oggi, lunedì 8 novembre, sono scadute le restrizioni agli arrivi negli Stati Uniti per i viaggiatori vaccinati provenienti dall’area Schengen (l’Italia fa parte del gruppo), Regno Unito, Irlanda, Cina, India e Brasile. La Proclamation emanata il 25 gennaio scorso dal Presidente Biden (”Advancing the Safe Resumpition of Global Travel During the Covid-19 Pandemic”) disciplina nel dettaglio le procedure di accesso per i vaccinati e individua alcune limitate eccezioni all’obbligo di vaccinazione. Si sono così riaperti i confini, chiusi dal 2020 per l’emergenza Covid.

I requisiti

Per mettere piede negli Usa occorre essere pienamente vaccinati con uno dei sieri approvati dall’Organizzazione mondiale della sanità ed esibire un test negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza, secondo quanto indicato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Esenzioni all’obbligo di vaccinazione

Il decreto firmato da Biden prevede dunque alcune esenzioni all’obbligo di vaccinazione per entrare negli Usa: per i minori sotto i 18 anni, per le persone con problemi medici oppure provenienti da Paesi dove i vaccini non sono ampiamente disponibili.

La verifica spetta alle compagnie aeree

L’applicazione delle nuove procedure spetterà alle compagnie aeree, con sanzioni fino a 35mila dollari in caso di violazioni.

I limiti del blocco

La decisione sulla riapertura dei confini, annunciata il mese scorso dalla Casa Bianca, è giunta dopo mesi in cui anche molti immigrati si erano vista di fatto negata la possibilità di tornare anche per brevi periodi nei Paesi d’origine, non potendo poi rientrare negli Usa.