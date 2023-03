Da oltre 60 anni le macchine per granite diffuse in tutto il mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla Campania agli Usa, dall’India all’Asia. All’orizzonte un’attenzione sempre più marcata per l’ambito Horeca. Le macchina per la produzione delle granite non sono che la punta di diamante. Perché nel bagaglio della Elmeco, azienda nata nel 1961 a Napoli, di brevetti e macchinari ce ne sono parecchi. L’azienda spazia dalle macchine per la produzione di granite alle creme fredde, continuando con cocktails base e soft. Attrezzature e accessori, prodotti per la pulizia e la linea green, seguendo la filosofia dei piccoli passi. Una strategia che le è valso l’ingresso nel ranking Campioni dell’export 2023 Sole 24 Ore-Statista.

«Dal 2005 siamo presenti in America - racconta Umberto Cortese, Ceo che dirige l’azienda con la sorella Alessandra -: siamo arrivati New Orleans dove abbiamo acquistato e rimesso a nuovo un capannone che poi è stato distrutto dall’uragano Catrina, ma non ci siamo fermati».

A seguire, il trasferimento a Charlotte, in North Carolina. Elmeco (22 dipendenti fissi cui si sommano gli stagionali e l’indotto) progetta e brevetta i macchinari destinati ai mercati esteri. Le piazze principali in cui arrivano i macchinari e dispositivi progettati e realizzati spaziano dagli Stati Uniti al Canada, fino in Sud America «dove in questo periodo cominciano a crescere gli ordini». In Europa non mancano richieste da Spagna e Gran Bretagna, Irlanda e Grecia, Danimarca e Norvegia.

«Abbiamo aperto da un anno la sede in India - aggiunge Alessandra Cortese - e abbiamo uno stock di macchine che servono il mercato indiano e asiatico perché riteniamo sia importante avere un orecchio più attento al mercato e soprattutto stare più vicini alle persone».

Cruciale la svolta green, con iniziative che partono da lontano: «Siamo stati i primi a utilizzare i cartoni riciclati - aggiunge Alessandra Cortese - e stiamo abbattendo i consumi energetici, cercando di dare un segnale importante con progetti che possano costruire qualità tutti i giorni». In questo ambito rientra la scelta di sostituire il gas refrigerante Freon 404 con il gas Propano R290 che «trova le sue ragioni nell’adesione alla politica europea sulla sostenibilità ambientale e nell’aumento delle prestazioni dei macchinari». Il tutto con un’attenzione costante verso ciò che accade intorno. E non solo. «Modifichiamo i processi aziendali anche come cambia il mondo. Siamo strutturati affinché ci sia un costante aggiornamento, facendo molta formazione anche con i nostri collaboratori e abbiamo progetti di nuovi macchinari da portare sempre fuori».