Da Open Fiber ok a Macquarie, Enel chiude sul riassetto

Gradimento all’unanimità per Macquarie dal consiglio di Open Fiber che prelude al riassetto azionario. Già sabato si riunirà il consiglio dell’Enel per dare l’ok alla cessione della propria quota nella società della rete in fibra, con il pacchetto maggiore, il 40% del capitale, che andrà al fondo infrastrutturale australiano, mentre il 10% sarà rilevato da Cdp che già detiene l’altro 50%. Prezzo identico per entrambi gli acquirenti che corrisponde a una valorizzazione dell’equity di 5,3 miliardi ...