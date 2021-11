«Da Padova l’app pilota per evitare le code: presto in tutti i Pam»

«In effetti sta succedendo qualcosa di molto strano: c’è un reale rallentamento dei consumi, in parte legato ad un calo della fiducia, in parte ad un aumento di costi energetici che colpisce le famiglie e anche le imprese energivore come la grande distribuzione. Un aumento dei consumi che per noi si è concretizzato in prezzi delle bollette triplicati rispetto alla fine del 2020. Il settore ha scelto di reagire con politiche promozionali un po’ fuori misura rispetto ai trend standard e questo nel pieno di un contesto che spinge le famiglie a guardare più al risparmio che la consumo. E se è poi vero che per alcune categorie di prodotto come la pasta, olio, vini, caffè e carta gli aumenti dei prezzi si sono già verificati e sono significativi, è vero pure che ci troviamo a dovere confrontarci con alcuni fornitori che hanno atteggiamenti speculativi e tentano di giustificare aumenti dei prezzi che non hanno a che vedere con fenomeni inflattivi concreti».

In questo contesto prevedete un aumento dei prezzi al consumo?

«Per ora abbiamo assorbito gli aumenti di alcune materie prime e dell’energia lavorando sui nostri costi operativi ma è probabile che non saremo in grado di fare da cuscinetto ancora per molto».

Il 2022 rischia di essere l’anno degli aumenti?

«Se non si invertirà la tendenza attuale in tempi rapidi non posso escludere per l’inizio del 2022 alcuni aumenti dei prezzi al consumo, anche nei nostri punti vendita».