Da Palermo a Verona, ecco le sfide nelle sei città dove si decide la partita delle Comunali 2022

Catanzaro

Con Sergio Abramo (passato da Forza Italia a Coraggio Italia) non più ricandidabile, il centrodestra si è diviso, con Forza Italia e Lega che hanno appoggiato professor Valerio Donato, già sostenuto anche da Italia Viva. Fratelli d’Italia ha deciso in extremis di convergere sulla sua deputata calabrese wanda Ferro.Il centrosinistra ha trovato la quadra attorno a Nicola Fiorita, docente universitario e leader del movimento civico «Cambiavento»,con il consenso anche del M5S. Ma non di Azione, che sostiene Antonello Talerico.

Verona

Il centrosinistra punta a espugnare la roccaforte della Lega con Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma del terzo scudetto: avrà l'appoggio del Pd, del M5S e di Azione. Ma non di Italia viva, che sosterrà Flavio Tosi insieme a Forza Italia. Sfiderà il sindaco uscente, Federico Sboarina sostenuto dal Carroccio e dai meloniani (eletto con la Lega è poi passato a Fdi).

Parma

Parma viene da due mandati dell'ex sindaco M5S Federico Pizzarotti, che dopo aver lasciato i grillini con la sua formazione Italia in Comune si è avvicinato al Pd: i seguaci di Pizzarotti sosterranno insieme al Pd e alla sinistra, ma senza i pentastellati (che non presenteranno neanche la propria lista), l'assessore alla Cultura Michele Guerra, esperto di cinema e professore all'Università di Parma e sostenuto anche da Italia Viva (ma non da Azione, che presenta il suo Dario Costi. Il centrodestra si spacca: Lega e Forza Italia sostengono l’ex sindaco Pietro Vignali. Fratelli d’Italia ha deciso di puntare su Priamo Bocchi.