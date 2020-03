Da Parigi a Los Angeles, le grandi metropoli all’epoca del coronavirus Un giro del mondo in sette video per andare a scoprire come stanno vivendo l’emergenza coronavirus le città che oggi non possiamo visitare ma solo ricordare o vedere a distanza di Marco lo Conte

Da Gerusalemme a NY, le città sotto restrizioni per Coronavirus

«Se fossi in voi non ricorderei Parigi, è molto meglio» diceva un amaro Rick Blaine, ossia Humphrey Bogart, a una meravigliosa Ilsa Lund (Ingrid Bergman, servono aggettivi?) nel capolavoro Casablanca. Dove il ricordo privato dei due ex amanti nella capitale francese si mescolava a quello storico. Un po’ come accade a molti di noi che, chiusi in casa, ripensiamo ai luoghi meravigliosi visitati in passato e che oggi, con amarezza, possiamo solo ricordare.

Parigi, Los Angeles, ma anche Mosca, Varsavia, Tokyo, Milano. In epoca di coronavirus il volto di queste città è completamente stravolto: strade deserte, il silenzio frammezzato continuamente dalle sirene delle ambulanze, l’orecchio teso alle notizie e l’occhio sugli smartphone per leggere le ultime notizie, per contattare familiari e amici divisi e per trovare motivi di conforto dell’anima. E proprio da qui partiamo per un viaggio in 7 video tra le metropoli del mondo.

Parigi

La ville lumière ispira da sempre l’arte con il suo splendore e in questi giorni è un musicista a regalare la sua musica ai vicini da un balcone. Camilo Peralta si è affacciato dal balcone e ha intrattenuto i vicini con il suo violoncello . Poco lontano, Place de la Concorde deserta fa i conti con il 12esimo giorno di lockdown . Che non sarà certo l’ultimo.

Varsavia

Mozart, Donizetti e Bellini. Per allietare il vicinato a questi grandi compositori ha fatto ricorso Michal Janicki, 29 anni, che dal balcone di casa organizza concerti d'opera a Varsavia, in Polonia.

Mosca

Non sono tutte rose e fiori: laddove il coronavirus è solo apparso ci si prepara guardando quanto accaduto in Cina e in Italia. Mosca così si sta preparando all’aumento dei casi di contagio , sanificando strade e luoghi pubblici.