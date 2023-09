Da Parigi a Vienna, ecco chi dice no ai migranti di Lampedusa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Porta aperta alla collaborazione, priorità a tutte quelle soluzioni che consentano di arginare le partenze, protezione dei confini esteri dell’Unione europea ma un netto no all’accoglienza dei migranti di Lampedusa. Nessuna redistribuzione di chi arriva. Di fronte a un’isola che da settimane è sotto i riflettori a causa del sovraffollamento, tra l’hotspot di contrada Imbriacola (allo stato attuale ospita 1.500 migranti) e il molo Favaloro, alcuni Paesi europei hanno lanciato un messaggio chiaro: «Siamo pronti ad aiutare l’Italia, ma non sul nostro territorio nazionale». Insomma, la solidarietà europea non batte un colpo. Gli Stati blindano le frontiere.

La difficoltà di cambiare le regole

Uno scenario abbastanza in linea con le difficoltà che si stanno ancora incontrando per arrivare a un accordo completo sul Patto per l’immigrazione e l’asilo. Nel piano Ue su Lampedusa il punto dell’accoglienza è contenuto nel primo dei dieci punti messi neri su bianco dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ma resta un concetto legato alla volontarietà.

Migranti, stranieri in Cpr fino a 18 mesi

La Francia: la soluzione non può che essere europea

Nel giorno in cui il governo italiano ha varato ulteriori misure in materia di gestione dei flussi migratori, con la realizzazione di nuovi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e la modifica del termine di trattenimento di chi entra illegalmente in Italia, innalzato a 18 mesi, limite massimo consentito dalle attuali normative europee, il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha raggiunto Roma per incontrare al Viminale l’omologo italiano, Matteo Piantedosi. Al termine del faccia a faccia, il ministro francese ha delineato quella che è la posizione di Parigi, e lo ha fatto pubblicando un post su X. «La Francia è al fianco dell'Italia nella lotta ferma contro l’immigrazione irregolare» ha scritto. Dopodiché ha aggiunto: «La soluzione non può che essere europea. Ci stiamo lavorando su richiesta di Emmanuel Macron». Ed è in quest’ultimo passaggio la sintesi dell’approccio francese al dossier: la Francia non prenderà alcun migrante da Lampedusa.

Piantedosi: per la Francia l’Italia va aiutata

Piantedosi ha posto l’accento sul bicchiere mezzo pieno. «In vista delle elezioni europee - ha spiegato il ministro in un intervento al programma Ping Pong su Radio 1 Rai - si parla in parte all’elettorato e in parte poi si prende consapevolezza della concretezza del problema. Nell’incontro di ieri col ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ho potuto constatare che con toni e atteggiamenti mi è apparso proiettato sulla consapevolezza che l’Italia va aiutata. Siamo un Paese di primo ingresso e la Francia, affermando che non accetterà i migranti che sbarcano a Lampedusa, dice che questo non è il metodo. Il tema non è la distribuzione, ma condividere una politica europea di contenimento delle partenze».

Il no dell’Austria

Ma la Francia non è l’unica a non dirsi disponibile ad accogliere le persone provenienti dall’isola italiana. A dire no all’ipotesi di accogliere migranti provenienti dall’Italia è stata anche l’Austria. Vienna ha anche rafforzato i controlli ai confini. Il nodo, insomma, è sempre lo stesso: i Paesi del Nord accusano Roma di non rispettare le regole sui movimenti secondari, mentre l’Italia pretende di non essere l’unico approdo per i migranti in arrivo. Il blocco delle partenze, in questo senso, si presenta come l’unica mediazione politicamente percorribile. Berlino e Parigi si dicono pronte a collaborare su un maggiore controllo aereo e navale delle frontiere esterne. L’Ue sottolinea di essere «disponibile a esplorare l’ipotesi», anche se la «decisione spetta agli Stati». Intanto la Lega attacca. «La decisione di Vienna di rafforzare i controlli ai mezzi provenienti dall'Italia - ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini - è uno schiaffo alla solidarietà europea invocata ieri a Lampedusa ed un'offesa grave alle forze dell'ordine ed ai volontari italiani impegnati a difendere i confini europei da anni. Controlli che rischiano di rendere ancora più grave la situazione del traffico al Brennero, ostacolato da divieti illegittimi e discriminatori. Se Vienna vuole ergersi a paladina della legalità europea in materia di migrazione dovrebbe mandare mezzi e uomini a dare manforte sul Mediterraneo. Troppo facile costruire fortini sulle Alpi, punendo lavoratori come gli autotrasportatori e i turisti, mentre l'Italia combatte gli scafisti».