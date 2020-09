Da Parma allo Spazio: a bordo del lanciatore Vega i super materiali della Bercella La Pmi di Varano de’ Melegari ha realizzato parti della struttura con cui l’Esa ha mandato in orbita, per la prima volta in contemporanea, un gruppo di 53 nanosatelliti di Antonio Larizza

Test meccanico su un campione del materiale composito Bercella utilizzato sul lanciatore Vega

A bordo del lanciatore Vega è salito anche un pezzo di Emilia-Romagna: le parti strutturali in materiale composito del sistema di trasporto multiplo Small spacecraft mission service (SSMS) sono state prodotte a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, da un team della Bercella, azienda attiva da oltre 25 anni nel campo dei materiali compositi e delle leghe leggere.

Il sedicesimo volo del lanciatore leggero Vega è partito dalla base spaziale francese di Kourou, nella Guyana francese. La missione Vega VV16 ha lanciato 53 microsatelliti, per la prima volta in contemporanea, grazie proprio all’innovativo sistema di trasporto multiplo SSMS.

Dettaglio di una delle torri di supporto per satellite di SSMS: i pannelli in materiale composito sono connessi attraverso una staffa angolare in carbonio

Bercella ha contribuito alla riuscita dell’operazione realizzando le parti strutturali del nuovo sistema. L’attività ha richiesto due anni di lavoro.

Il progetto dell’Agenzia spaziale europea (Esa) punta a dare, nel medio periodo, una risposta sostenibile alla crescente domanda, da parte dell’industria, di effettuare lanci economici per mettere in orbita satelliti di piccola taglia, da impiegare per servizi basati sulla geolocalizzazione satellitare di cose e persone o ancora sull’uso di immagini della terra scattate da satelliti.

«Siamo orgogliosi – ha spiegato Massimo Bercella, ceo della società di Varano de’ Melegari – di contribuire a questo momento importante della storia dell’industria spaziale. Abbiamo raccolto la sfida con entusiasmo, mettendo a disposizione dell’Esa il nostro know-how di processo e sui materiali compositi. Siamo ora pronti a rafforzare la partecipazione dell’Italia all’evoluzione del mercato dello spazio, contribuendo come player europeo per le strutture in compositi».