Da Parma alla Versilia, gli Appennini a due ruote sulla via Francigena

È un'esperienza imperdibile per chi ami il cicloturismo. Quanto a bellezze paesaggistiche e a patrimonio storico-artistico la Via Francigena eguaglia e forse supera il Camino de Santiago. Eppure - a differenza del Camino, ormai un best seller del turismo internazionale - la Francigena, anche a causa delle debolezze strutturali del “sistema-Italia”, non ha trovato ad oggi quell'attenzione del pubblico che meriterebbe.



Dei 1800 chilometri da Canterbury a Roma, lungo la strada percorsa nel 990 d.C. dal vescovo Sigerico per raggiungere San Pietro attraverso Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia, ben 1000 sono nel Belpaese.

Si può discutere su quali siano i tratti più belli della Francigena italiana. Stando al consenso pressoché unanime di chi l'ha percorsa per intero, le tappe di maggior pregio sono quelle in Toscana e Lazio fra Senese e Tuscia, indicativamente da San Gimignano a Sutri attraverso la Val d'Orcia.

C'è poi la tappa di montagna, mozzafiato (per bellezza e per fatica), che dalle Valle del Rodano in Svizzera sale a 2.500 metri e attraversa le Alpi sul Passo del Gran San Bernardo.

Ma in realtà la Francigena è tutta bellissima. Non c'è un tratto che non meriti di essere percorso in bici o a piedi. Ogni tappa, comprese quelle in Pianura Padana, considerate paesaggisticamente meno significative, regala emozioni forti e arricchisce il viaggiatore con un'immersione nella storia del nostro Paese, dal Canale Cavour che alimenta d'acqua le risaie del Vercellese alla certosa di Pavia o all'abbazia di Chiaravalle.