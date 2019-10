Da Parmalat fino a Bio-On, i trucchi all’italiana sugli attivi di bilancio e le colpe dei revisori

LEGGI ANCHE / Bio-on, l'attacco nel report di Quintessential

Il caso più clamoroso di bilanci “truccati” a danno di 80.000 azionisti e obbligazionisti è però quello più recente (2003) del crack da 14 miliardi della Parmalat. Da anni esistevano dubbi sull’eccessivo indebitamento del gruppo, apparentemente garantiti dalla liquidità che da Collecchio dichiaravano di detenere presso la controllata Bonlat. Dopo una serie di richieste della Consob, a inizio dicembre emerse che ben 500 milioni del fondo Epicurum non esistevano. Nessuno poteva immaginare però quello che accadde il 19 dicembre 2003: in quella data la Bank of America dichiarò che i 3,95 miliardi di euro intestati alla controllata Bonlat, che rappresentavano una quota importante dell'attivo della Parmalat, non esistevano. E qualche giorno dopo fu appurato che il documento che ne attestava l'esistenza era stato contraffatto. Dai primi interrogatori della Procura di Milano emerse che un ristretto gruppo di dirigenti, e revisori, erano a conoscenza della totale inesistenza dei cespiti attivi e più in generale della falsificazione della contabilità: «Le carte false erano state materialmente redatte con scanner, forbici, - ammise uno di loro - nel computer avevamo anche il logo della Bank of America». Un vero e proprio dramma per tante famiglie di risparmiatori, e anche di dipendenti, e per l’intero sistema finanziario italiano.

LEGGI ANCHE / Astorri e quell'idea nata sugli sci

Niente di paragonabile, per dimensione, all’attuale caso Bio-on . Cui appare più simile la parabola di Finmatica, stella del Nuovo Mercato di Borsa Italiana. Quella che si autodefiniva come la prima software house italiana, approdò alla quotazione nel pieno dell’euforia della prima “bolla” Internet. Era il 25 novembre del 1999 e Finmatica debuttò facendo segnare il rialzo record del 700% nel primo giorno di quotazioni. Le azioni arrivarono in seguito a toccare un massimo di 191,5 euro. Per poi precipitare a zero quando l’azienda andò in default e, a seguito di un’inchiesta della Procura di Brescia che dispose l’arresto dei vertici aziendali, emerse che amministratori e manager avevano falsificato i bilanci della società, effettuato spostamenti scorretti di fondi per accumulare profitti oltre confine. E nascosto i buchi nei conti per poter emettere nuove obbligazioni. I reati contestati erano falso in bilancio, false comunicazioni sociali, divulgazione di notizie sociali riservate, aggiotaggio, distrazione e ostacolo alle funzioni della Consob. I revisori non avevano notato niente di strano.