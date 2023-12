Da partita Iva a dipendente, così l’artigiano cambia pelle

Ascolta la versione audio dell'articolo

È sempre più difficile - e meno conveniente - fare l’imprenditore artigiano. Si legge fra le righe dei numeri che fotografano il numero di iscritti al fondo pensionistico dell’Inps degli artigiani, che siano titolari soci e collaboratori familiari.

Ognuna di queste persone rappresenta una posizione Inps: così, se chiude una azienda, si cancella un numero spesso superiore a uno di posizioni Inps (ma una sola Partita Iva). Un dato che si può leggere in diversi modi: «Che il numero di iscritti al fondo pensionistico dell’Inps degli artigiani - titolari soci e collaboratori familiari - siano in calo, non è una novità. Ma le ragioni sono diverse e non tutte negative», spiega un report di Confartigianato Veneto.

In particolare colpisce come - secondo i dati EBAV, l’ente bilaterale dell’artigianato veneto - negli ultimi 10 anni il numero di dipendenti è costantemente cresciuto arrivando a quasi 20mila posti di lavori in più.

Il travaso

Esiste un passaggio di posizioni Inps che restano nel mondo artigiano ma si ricollocano come dipendenti? Il fenomeno si evidenza anche nell’edilizia, dove si registra una crescita di oltre 2.500 addetti negli ultimi 5 anni. «Certo non possiamo affermare che delle 37,5mila partite Iva artigiane perdute dal 2013 a oggi in regione tutte siano rientrate come dipendenti perché diverse sono le cause del calo - è l’analisi di Confartigianato - ma in molti casi e in specifici settori come metalmeccanica, alimentaristi, benessere, trasporti ed edilizia, un certo numero di passaggi è molto probabile».

Nel caso dei trasporti, ad esempio, le aziende strutturate sono meno penalizzate dal punto di vista normativo rispetto ai “padroncini”.