Da Pernigotti a Whirlpool: le 100 crisi d’impresa senza soluzione

Mercoledì 2 ottobre pomeriggio a Roma, a conclusione dell’incontro al ministero, il cfo di Pernigotti, Pierluigi Colombi ha assicurato che a Novi «non ci saranno esuberi, ma semplicemente un piano che accompagnerà volontariamente chi intende chiudere la propria carriera». Il piano industriale verrà presentato entro le prossime tre settimane «e rappresenterà sostenibilità ma speriamo anche prosperità nel più breve tempo possibile», ha aggiunto Colombi. L’azienda ha spiegato di aver deciso di restare a Novi Ligure per una questione “di identità”.

Principe di San Daniele e Acc

In Friuli Venezia Giulia il passo indietro del fondo QuattroR ha riaperto la crisi del gruppo dell’agroalimentare, composto dalla controllante Kipre Holding Spa e le controllate Principe di San Daniele Spa, King’s Spa, Sia.Mo.Ci. Srl. A tremare sono 500 lavoratori impiegati tra San Daniele del Friuli e Trieste (Dukcevich), ma anche in Veneto ed Emilia Romagna. Una crisi esplosa all’improvviso, manifestata con una lettera aperta che conteneva una sorta di appello alla comunità finanziaria italiana.

Il termine per la presentazione del piano industriale era stato fissato al 27 settembre, lo stesso giorno in cui il fondo – per il quale si era parlato di un impegno da 30 milioni – ha fatto sapere che «non si sono realizzate le condizioni necessarie per l’investimento». E ora la strada è più stretta per cercare altre soluzioni. «La famiglia Dukcevich sta già lavorando per delle alternative e ci sono già altri soggetti interessati al subentro», ha spiegato l’assessore regionale del Fvg alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, rispondendo in Consiglio regionale.

In Veneto, a Belluno, la crisi della Acc – ora ACC Wanbao – sembra non finire mai. La questione è tornata sul tavolo del Mise, con la proprietà cinese che ha chiesto un mese di tempo per valutare la possibilità di nuovi investimenti o decidere la cessione. E pochi giorni fa è arrivata la sentenza sulla gestione dell’azienda nella precedente gestione, con l’assoluzione di Luca Amedeo Ramella, già ceo del Gruppo Acc e imputato di bancarotta fraudolenta. Una decisione che ha provocato reazioni accese come quella di Maurizio Castro, che di ACC è stato commissario straordinario durante l’amministrazione straordinaria e che ha parlato di «un obbligo, giuridico e morale, ad appellare la sentenza di Pordenone in ogni forma e sede utile». Anche la Regione Veneto valuta l’appello.