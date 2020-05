Da Pettenon Cosmetics (Agf88 Holding) pacchetti «chiavi in mano» per i saloni di acconciatori Igienizzante mani e dispenser per l'erogazione, sanitizzanti per le superfici e mascherine o visiere protettive per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza dei partner di Marika Gervasio

«La nostra prima preoccupazione è stata quella di mettere in sicurezza i lavoratori. Lo stabilimento produttivo di San Martino di Lupari è sempre stato operativo e abbiamo adottato tutte le precauzioni che i recenti decreti ministeriali hanno stabilito. Abbiamo tempestivamente adottato lo smart-working per i colleghi che potevano svolgere la loro attività da remoto, dotando anche chi non aveva un pc portatile di un laptop. Inoltre, ad ulteriore tutela di tutti i collaboratori, a partire da giovedì 19 marzo, è stata attivata una assicurazione con un pacchetto specifico di garanzie e servizi a cui si può attingere nel caso in cui ci fosse la positività al Covic-19. In questa emergenza è emerso ancora di più lo spirito di squadra che ci contraddistingue ed il legame delle persone con l'azienda che, sfidando paura e preoccupazioni sono sempre rimaste operative». Così Afsoon Neginy, coo business di Agf88 Holding, azienda che dirige e coordina la società Pettenon Cosmetics (brand di haircare), spiega come l’azienda ha risposto all’emergenza Covid-19.



Potete fare una previsione di fatturato per il 2020?

Ad oggi, la nostra percezione è che il 2020 si chiuderà in pareggio rispetto al 2019: abbiamo aperto con un primo trimestre in crescita a doppia cifra e pensiamo che, da una parte la vendita online dei nostri distributori partner, dall'altra la nostra presenza all'estero con una quota export del 70% in 96 paesi, senza concentrazioni eccessive in un mercato singolo, ci permetteranno di proteggerci dalla crisi e di avere una richiesta stabile ed uniforme.



Siamo certamente consapevoli che i prossimi mesi saranno molto incerti: sul piano di contagio, come tutti, non sappiamo ancora bene come sarà la situazione, soprattutto in autunno, ugualmente il comportamento di acquisto dei consumatori è in continua evoluzione e la paura non rende favorevole un consumo facile e spensierato.



Il mercato della cosmetica è sempre stato in crescita e non ha mai avuto grandi scossoni: oggi prevediamo un maggiore spostamento da un canale verso l'altro, con un impatto decisivo per l'online che beneficerà di maggiore crescita. Cambieranno la dinamica della frequenza dei saloni e dei centri di bellezza: ci aspettiamo meno frequenza con più pianificazione e conseguentemente una maggiore riqualificazione di certi servizi. La voglia di essere belli e sentirsi bene con se stessi è un desiderio fondamentale e irrinunciabile, importante per l'autostima.



L'aspetto critico è la dimensione di alcune imprese: in Italia, così come in molti altri paesi europei, i saloni di acconciatura e i centri di estetica sono piccole strutture imprenditoriali con 1 o 2 addetti e quindi hanno necessità di aiuti e fondi per riprendersi. Siamo fiduciosi che con una gestione a turni e migliore organizzazione di lavoro saranno in grado di affrontare questa nuova sfida.



Quali misure avete adottato per la gestione dei rapporti con i vostri partner?

Abbiamo supportato i nostri distributori nella vendita online e soprattutto in pochissimo tempo ci siamo organizzati per offrire formazione online poiché vendendo prodotti professionali, il supporto formativo a tutti i livelli è fondamentale.