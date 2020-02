Da Peugeot arriva un’intera gamma alla spina La casa del Leone affronta la riduzione della CO2 con un’offerta di auto green di Gi.Pag.

Ecco le elettrificate di Peugeot. A batteria al 100% o ibride plug-in, sono queste le tecnologie a basse o nulle emissioni che il marchio francese ha scelto per il futuro. Ed entro il 2023 l'obiettivo è di arrivare a una proposta elettrificata per ogni modello della gamma. Al momento, sono sei le versioni disponibili, dalla 208 e 2008 elettriche all'ammiraglia 508 (berlina e famigliare) e al suv 3008, con tecnologia plug-in quest'ultima sia a due che a quattro ruote motrici.

La scelta dell'ibrido alla spina è data dal fatto che questa permette di muoversi in modalità 100% elettrica con un'autonomia di circa 50/60 km e quindi si collocano nella soglia di modelli di maggior efficienza della classificazione dei veicoli ibridi definita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché al di sotto dei 60 grammi di CO2 emessi per km.

Se da un lato abbiamo le elettriche con batteria da 50 kWh che permette un'autonomia dichiarata di 320 km per 2008 e 340 per 208, dall'altro lato le elettrificate alla spina montano un powertrain benzina a cui ne viene abbinato uno elettrico con batteria che permette una percorrenza di poco più di 50 km in modalità full electric.

Parlando della 508 sia la berlina sia la station wagon montano il motore a benzina PureTech 1.6 litri da 133 kW accoppiato a un motore elettrico posto all'interno della trasmissione e-Eat8 da 80 kW. La batteria agli ioni di litio è da 11,8 kW e si ricarica del 100% in 6 ore e 30 con una presa da 3,7 kW w un'ora e mezza con una wallbox da 7,4 kW. Questa motorizzazione è disponibile negli allestimenti Allura, Gt Line e Gt. Passando al suv 3008, è l'unico modello della gamma a disporre della versione 4x4 grazie alla presenza di due motori elettrici, uno posto nella trasmissione e l'altro integrato nel retrotreno multilink.

La versione trazione anteriore dispone di un motore termico da 133 kW e uno elettrico nel cambio automatico da 81 kW con una batteria da 11,8 kW che si ricarica completamente in 6 ore e 30 con presa da 3,7 kW e in un'ora e mezza con Wallbox da 7,4 kW. Questa versione è disponibile negli allestimenti Allure, Gt Line e Gt.