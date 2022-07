Da Piazza Affari all’Europa, la corsa dei conti trimestrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giornata ricca di trimestrali, sia a Piazza Affari che sui listini internazionali. Ecco una panoramica dei conti societari.

StMicroelectronics

StMicroelectronics ha chiuso il secondo trimestre con risultati superiori alle previsioni della società e degli analisti. Il gruppo dei semiconduttori ha riportato un utile netto di 867 milioni di dollari, 0,92 dollari per azione, in rialzo del 110,4% rispetto ai 412 milioni, 0,44 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso (+16,1% rispetto ai tre mesi precedenti). I ricavi sono cresciuti del 28,3% anno su anno (+8,2% su base trimestrale) a 3,837 miliardi di dollari, contro i 3,75 miliardi stimati dalla società a fine primo trimestre. Il margine lordo è aumentato a 47,4% (40,5% nello stesso periodo 2021 e 46,7% nel primo trimestre), contro previsioni del gruppo per il 46%. Il consensus degli analisti era per profitti per 0,81 dollari per azione, con ricavi per 3,76 miliardi. L'utile lordo si è attestato a 1,819 miliardi di dollari (+50,2% su anno e +10% su trimestre), il reddito operativo è stato di 1,004 miliardi (+105,4% su anno) e il margine operativo è stato del 26,25 (16,3% nello stesso periodo dell'anno scorso e 24,7% nel primo trimestre). Per quanto riguarda i ricavi, nel confronto anno su anno, la società ha riportato maggiori vendite nette per i gruppi di prodotto e tutti i sotto-gruppi (le vendite nette a Oem e Distribuzione sono progredite rispettivamente del 31,7% e del 22,2%).

Samsung

Samsung Electronics ha annunciato un utile operativo in crescita del 12,2% su base annua nel secondo trimestre del 2022, trainato da profitti record nel ramo dei semiconduttori. Tra gennaio e giugno, l’utile operativo del gruppo è stato di 14,1 trilioni di won (10,6 miliardi di euro) per un fatturato in aumento del 21,3% a 77,2 trilioni di won. L’utile netto ha raggiunto 11,1 trilioni di won, in crescita del 15,3%. A giugno, Samsung è diventato il primo produttore al mondo di chip avanzati a 3 nanometri, nuovi modelli più piccoli, più potenti e più efficienti.

Iveco

Iveco Group ha chiuso il secondo trimestre 2022 con ricavi consolidati pari a 3,4 miliardi di euro, in aumento del 2% anno su anno. L’utile netto adjusted è pari a 60 milioni di euro a fronte dei 77 milioni di euro del secondo trimestre 2021 ed «esclude un impatto negativo post imposte pari a 15 milioni di euro derivante dalla prima adozione della contabilità per iperinflazione in Turchia». L’ebit adjusted è pari a 118 milioni di euro (era 126 milioni), la liquidità netta delle Attività Industriali a 625 milioni di euro. Le stime per il 2022 sono state riviste al rialzo: ebit adjusted consolidato tra 400 e 420 milioni di euro; ricavi netti delle Attività Industriali in aumento dal 3% al 4% rispetto al 2021, spese generali, amministrative e di vendita delle Attività Industriali inferiori al 6,5% dei ricavi netti, liquidità netta delle Attività Industriali a circa 1,2 miliardi di euro.

Volkswagen

Volkswagen ha realizzato nel secondo trimestre un utile netto di 3,9 miliardi di euro, in calo del 22,3%, mentre nel primo semestre l’utile netto si attesta a 10,6 miliardi, con un incremento del 25,8 per cento. I ricavi da vendite sono aumentati sia nel trimestre - + 3,3% a 69,5 miliardi - sia nel semestre - +2% a 132,2 miliardi. «Nonostante le sfide globali senza precedenti - ha commentato il cfo Arno Antlitz - Volkswagen ha dimostrato una notevole solidità finanziaria. Il margine operativo nella prima metà dell’anno riflette la forte sostanza del prodotto e le vendite proporzionalmente più elevate nel segmento premium». Il gruppo automobilistico tedesco conferma la guidance per il 2022 prevedendo un robusto secondo semestre, per effetto di una forte domanda e dell’allentamento dei vincoli nelle catene di fornitura.