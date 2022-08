Da Pibiplast il packaging sostenibile per make up

La sostenibilità ambientale dell'azienda viene declinata a livello di processo e di prodotto con l'adozione di tecnologie e impianti produttivi all'avanguardia per la riduzione dell'impatto ambientale. Il recente impianto di verniciatura, oltre al sistema di abbattimento dell'overspray tramite ricircolo d'acqua e relativa gestione dei fanghi, è inoltre dotato di un post combustore che elimina i solventi dalle emissioni in atmosfera e nel contempo recupera il calore in uscita per la caldaia ed il riscaldamento. Inoltre sta valutando di estendere fino al 100% il riutilizzo degli scarti di produzione attraverso il riciclo meccanico in un'ottica di economia circolare, oltre ad aver attivato un progetto ambizioso che porterà ad una drastica riduzione degli stessi.

Altro tema sul tavolo è il co-sviluppo con partner esterni di tecnologie alternative, soprattutto con riferimento ai processi di decoro, per permettere di ridurre l'impatto ambientale durante la fase di produzione ed aumentare la riciclabilità del pack.Pibiplast presidia da sempre il tema della sostenibilità ambientale con la ricerca e sviluppo di soluzioni di packaging realizzati con materiali eco-friendly. La proposta di materiali riciclati e bioplastiche si basa sul continuo scouting delle soluzioni presenti sul mercato, sviluppo di sinergie con i fornitori di materiali e rigorosi test per validare le soluzioni trovate.

L’azienda è perfettamente inserita nel proprio territorio, creando valore condiviso attraverso buone pratiche in chiave sociale. Internamente promuove ad esempio la parità di genere: il 50% della forza lavoro nella parte industriale è al femminile e anche il segmento quadri-dirigenti ha una percentuale di donne pari al 30%. Grande spazio è dato alla formazione interna sia in corsi specifici legati alla sicurezza sia in approfondimenti su tematiche verticali (tecnologie produttive) e orizzontali (green economy, innovazione). Ha deciso inoltre di creare la propria accademy e formare on site le persone, costruendo in casa i talenti. Nel 2021 un master gratuito e retribuito di 3 mesi ha coinvolto 10 studenti (3 donne e 7 uomini) neo-diplomati, fornendo loro tutte le competenze tecniche necessarie per la professione di tecnico di produzione. Un'alternanza tra linea ed aula in 10 moduli coordinati dagli stessi tecnici aziendali che – a loro volta opportunamente formati – sono diventati eccellenti docenti. Questo approccio interattivo ha consentito a 3 giovani di iniziare il proprio percorso in Pibiplast e agli altri di avere una formazione rivendibile nelle altre realtà imprenditoriali della zona, favorendo la diffusione sul territorio di know how tecnico oggi sempre più prezioso.

L'Italia rimane il mercato principale, per questione di prossimità geografica e perché nel nostro Paese sono concentrati formulatori e riempitori, che lavorano al servizio dei marchi cosmetici per il lancio di nuovi prodotti: si tratta di un modello di business che funziona sempre meglio perché riduce il time to market. La Francia è l'altro mercato strategico, mentre gli USA, che ricoprono il 20% del fatturato, costituiscono un punto di riferimento per il make up. L'obiettivo a medio termine è l'espansione in Europa, soprattutto nei Paesi nordici e in Germania, specialmente nel segmento skin care.