Da «Piccole donne» al nuovo James Bond, i 10 film più attesi del 2020

No Time to Die – La venticinquesima pellicola della saga di James Bond: basterebbe questo per rendere «No Time to Die» un titolo imperdibile, ma la curiosità arriva anche dalla scelta per la regia di Cary Fukunaga, che aveva fatto grandi cose con la prima stagione di «True Detective». Uscirà nelle sale ad aprile e i fan di 007 hanno già segnato sul calendario il giorno in cui lo vedranno.



Soul – Nel 2020 la Pixar Animation porterà nelle sale due film: «Onward» e «Soul». Quest'ultimo però è sicuramente il più atteso, anche perché il tema è a dir poco affascinante. Si tratta di una pellicola esistenziale, con protagoniste le anime, e siamo certi che sarà l'ennesima grande riflessione sulla vita e la morte targata Pixar. Il regista è Pete Docter, autore di «Up» e «Inside Out».



Tenet – Quando esce nelle sale un film di Christopher Nolan è sempre un grande evento. Tre anni dopo «Dunkirk», il regista inglese torna dietro la macchina da presa per un thriller la cui trama è ancora avvolta nel mistero. Nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Michael Caine.



Tre piani – Il film italiano più atteso dell'anno è quello firmato da Nanni Moretti, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Protagoniste sono tre famiglie, che abitano in un edificio borghese, le cui vite finiranno inevitabilmente per scontrarsi. Protagonisti Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Margherita Buy in questo film che potrebbe concorrere alla Palma d'oro al prossimo Festival di Cannes.



The French Dispatch – Wes Anderson è uno dei registi più amati del cinema contemporaneo e questo suo film è da molti il titolo più atteso dell'anno. Si tratta di una sorta di “lettera d'amore ai giornalisti”, con al centro la redazione di una rivista americana con sede in Francia. Curiosità alle stelle. Nel cast Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Saoirse Ronan, Kate Winslet, Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio Del Toro e tantissimi altri attori importanti.