Da piccolo borgo a smart village: ora Sellia attrae turisti con il paesaggio

Fra i 22 interventi previsti, compare anche una dotazione di mezzi elettrici: dai pulmini per il trasporto pubblico dei bambini a scuola ai furgoncini per la pulizia. L'illuminazione ingegnerizzata, che segnala i lampioni che non funzionano, e il serbatoio dell'acqua con un sistema di sensori che ne indica costantemente il livello, traccgiando anche le eventuali perdite della rete idrica.

«Monitoreremo il dissesto idrogeologico e gli incendi - aggiunge Zicchinella – un modo effettivamente intelligente per tutelare il territorio e i cittadini e allo stesso tempo integrare il nostro organico, composto solo da 6 dipendenti, costretti a intervenire su un territorio molto vasto. Pensiamo anche di ridurre le spese di gestione che già conteniamo con un impianto fotovoltaico». Con risorse del Pnrr prenderanno forma anche uno spazio di coworking e un centro sportivo, la rete museale sarà dotata di tecnologia touchscreen e realtà aumentata per migliorare le attività esperienziali dei visitatori. E su un'antica scalinata sarà realizzato un museo all'aperto per accentuare la vocazione turistica del borgo.

Tecnologie, ambiente, salute: i temi cari alla amministrazione locale. La heath station, stazione della salute, è operativa da un anno: misura i parametri vitali dei cittadini, ovvero pressione sanguigna, peso corporeo, saturazione ossigeno, temperatura.

Sono tutti segnali di cambiamento. Anche i murales che colorano le facciate delle case sono un indizio di vitalità. «Tant'è che oggi, contrariamente a quanto avveniva prima – conclude il sindaco – ci sono giovani coppie che si sposano e restano a Sellia. Negli ultimi anni sono nati qui 22 bambini. Tra il 2010 e il 2015 solo tre».

Il borgo cambia pelle. E in molti ormai credono nel suo futuro. Così, un imprenditore di Varese, Claudio Rebusco, qualche anno fa, incantato dal paesaggio e dai luoghi, ha scelto di investire proprio a Sellia, realizzando nel borgo della Presila catanzarese un albergo diffuso con un pub e un ristorante. Ha abbandonato il sogno di trasferirsi in Brasile e si è fermato a Sellia: ha acquistato 15 case nel borgo, le ha ristrutturate e ha avviato la sua attività. Così facendo ha offerto a diversi giovani del posto l'opportunità di restare.