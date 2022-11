Da Piombino al Polesine territori in rivolta contro rigassificatore e trivelle ma Meloni: finito il tempo dei no

Anche i sindaci del Delta del Po hanno detto no alle trivelle che dovrebbero estrarre nuovo metano per far fron te alla crisi energetica. Temono l’impatto ambientale e possibili danni sul territorio e hanno dichiarato di essere pronti ad azioni legali per fermarle.

Urso, parlerò con Zaia, fare di più e meglio per rinnovabili

«Dovremo fare di più e meglio per sbloccare gli impianti da energia rinnovabile e lo faremo nei prossimi giorni - ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - . Passiamo da una fase di governi che sono passati da tampone in tampone, ad un governo che fronteggia sì l’emergenza, ma nel frattempo pone le basi in una visione strategica per risolvere i problemi del tessuto produttivo e sociale». Urso ha annunciato su questi temi un incontro con Zaia. «Il confronto - ha aggiunto - riguarderà anche crisi aziendali che potranno diventare opportunità di riconversione industriale».

Rigassificatore di Piombino, il no del sindaco di FdI

Zaia, da parte sua, ha delineato una strategia alternativa: «Noi sosteniamo il rigassificatore, e in altre parti d’Italia non lo si vuole. Se si dovesse ingrandire il nostro o addirittura raddoppiarlo, noi ci siamo in questa partita, perché questo significa portare energia». Nonostante non lo abbia nominato, il presidente della Regione Veneto ha fatto riferimento al “caso Piombino”. Si tratta del posizionamento da parte di Snam della nave rigassificatrice Golar Tundra all’interno del porto in provincia di Livorno. Dopo il parere positivo della Conferenza dei servizi, il presidente della Toscana e commissario straordinario per l’opera Eugenio Giani ha firmato l’autorizzazione. Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, esponente di Fratelli d’Italia, ha ribadito l’intenzione di impugnare l’autorizzazione di fronte al Tar. I lavori intanto stanno per partire. «Ferma restando la presentazione del ricorso all’autorità giudiziaria al quale la task force del Comune sta lavorando - ha detto il sindaco -, adesso è arrivato il momento di gestire la contropartita che Snam ,per legge, deve alla città per compensare i lavori».

Bonomi (Confindustria), produzione in sicurezza è interesse Paese

La decisione di riattivare le trivellazioni in Alto Adriatico per ottenere nuovi flussi di gas metano è stata commentata anche dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. «Mi sembra - ha detto - che nel provvedimento sia stata identificata una zona ad oltre diciotto chilometri dalla costa che dovrebbe scongiurare quegli effetti di bradisismo che preoccupano. Credo - ha aggiunto - che siamo in un momento in cui tutti stiamo soffrendo, abbiamo ricevuto tutti le bollette di conguaglio delle spese condominiali, non c’è una famiglia italiana che non sia stata colpita. Noi negli anni novanta avevamo una produzione nazionale di venti miliardi di metri cubi, oggi siamo a poco più di due. Poter pensare di avere un ulteriore impulso della produzione nazionale in sicurezza - ha concluso Bonomi - è nell’interesse di questo paese. Non sono un geologo quindi saranno i tecnici a dire quali giacimenti potranno essere utilizzati con sicurezza rispetto a eventuali impatti ambientali».