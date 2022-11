Da Plan de Corones alle 3 Cime di Lavaredo con il treno delle Dolomiti

Brunico, San Vigilio, Valdaora, Chienes e Valle Anterselva, sono alcune delle località del Val Pusteria, nella parte orientale dell’Alto Adige che si preparano alla grande riapertura per il 26 novembre dei 120 km di splendide piste e i suoi 32 impianti di risalita di Plan de Corones, quest'anno con una novità: la nuova pista “Sorega” vicino alla famosa pista Erta della Coppa del Mondo che si terrà il 24 gennaio 2023 a San Vigilio. Plan de Corones è uno dei comprensori sciistici più moderni dell'arco alpino, un vero paradiso per gli sciatori, che possono raggiungere la montagna anche in treno e sfruttare l'offerta Dolomiti Superski e la perfetta rete di collegamenti per fare il pieno di divertimento. Con il pratico servizio transfer dello skibus alla stazione a valle della cabinovia Piculin si può raggiungere ogni 20 minuti la località Sompunt (Sponata) in Alta Badia. Da qui in un'ora con gli sci circa si raggiunge Corvara, dove ci si può inserire nella famosa Sella Ronda. C'è un bellissimo snowpark per snowboarder e freestyler, discese per gli appassionati delle slitte ed un tragitto speciale da fare in slitta, trainati da una squadra di husky siberiani, alla scoperta del Passo delle Erbe, nell'incantevole Parco Naturale Puez-Odle. Per chi ama lo sci di fondo la scelta è tra Anterselva, Passo delle Erbe e da San Vigilio a Peder nel Parco Naturale, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Da non perdere poi il Messner Mountain Museum Corones, dedicato alle leggende dell'alpinismo, e il Museo LUMEN, che ripercorre la storia della fotografia di montagna mentre per un assaggio delle tradizioni gastronomiche è d'obbligo una sosta al vicino ristorante AlpiNN, gestito dallo Chef tre stelle Michelin Norbert Niederkofler. Infine, in una stagione ricca di tradizioni, oltre ad una visita nello mercatino di Natale di Brunico ci si può spingere fino a Dobbiaco per assistere il 6 dicembre ad uno spettacolo indimenticabile, la sfilata di oltre 600 Krampus (Diavoli). Come ogni anno arrivano con San Nicolò: il primo per premiare i bambini buoni, i Krampus per punire quelli cattivi. .

