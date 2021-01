Da Porto Santo Stefano a Pesaro, una Tirreno-Adriatico a misura di bicicletta Un coast-to-coast che, dopo la puntata dell’Amiata, attraversa la val d’Orcia, l’Umbria e il Montefeltro, fino all’Adriatico: un itinerario a scelta di Manlio Pisu

Il bello della Tirreno-Adriatico in bici è che l'itinerario può essere configurato a proprio piacimento in tanti modi diversi. Non c'è una Tirreno-Adriatico. C'è, piuttosto, un'infinità di variazioni sul tema della pedalata da costa a costa attraverso lo Stivale. Sono tutte bellissime. E per trovare quella giusta per noi, basta una app di cartografia digitale, che ci guiderà su smartphone con mano sicura.



Il cicloviaggio coast to coast all'italiana porta a scoprire borghi e luoghi incantevoli, in una Penisola che racchiude uno dei più ricchi patrimoni al mondo quanto a “paesaggi storici”, modellati dall'uomo nel corso dei millenni. Si può scegliere di pedalare in bici da corsa su strade asfaltate o in mountain bike, attraverso le macchie e i sentieri di montagna dell'Appennino, oppure ancora in gravel, alternando stradine a bassa densità di traffico e sterrati in buone condizioni. Si può partire da Est o da Ovest. In ogni caso i 360 – 400 chilometri di traversata da costa a costa regalano emozioni forti.

Divertimento, adrenalina, fatica e contemplazione accompagnano il ciclista su e giù per colli e per monti attraverso la dorsale appenninica con dislivelli che oscillano, secondo il percorso, fra i 5.000 e gli 8.000 metri di salita.

È richiesto un discreto allenamento. Ma per chi ritenga lo sforzo non alla propria portata, c'è sempre l'opzione della bici a pedalata assistita, che abbatte la fatica, lasciando inalterato il divertimento. Per gustare a fondo ogni tappa, servono almeno quattro o cinque giorni; qualcosa in meno per i “velocisti” e qualcosa in più per i cultori dello slow cycling.

Grazie al treno + bici si può spezzare l'itinerario in due o tre segmenti da percorrere in più riprese.