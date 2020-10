Da Poste Italiane un'offerta integrata e modulare a tutela della casa, del patrimonio e degli animali domestici

4' di lettura

Protezione personalizzabile

Il futuro e i suoi imprevisti sono sempre più complessi da interpretare e difficili da affrontare. Questa incertezza sommata alla paura atavica di rimanere vittime di malattie o incidenti ha portato la gran parte degli italiani ad accumulare sui depositi bancari 1.371 miliardi di euro di liquidità pronta da utilizzare a ogni evenienza. Ma quando poi davvero l'imprevisto accade, poche sono le famiglie che riescono ad affrontarlo senza onerose conseguenze.



Poste Italiane, attraverso Poste Assicura, Gruppo Assicurativo Poste Vita, offre oggi una gamma di soluzioni di copertura in caso di eventi imprevisti legati alla sfera personale e dei beni senza dover anticipare ingenti somme di denaro, evitando così di dover tenere di scorta la liquidità per il «non si sa mai».



L'offerta assicurativa di Poste Assicura ha superato la logica basata sui singoli prodotti proponendo soluzioni integrate e modulari personalizzate per la protezione, l'assistenza e i servizi nell'area della persona, dei beni e del patrimonio: Poste Vivere Protetti è il suo nome.



Una vera e propria rivoluzione nell'offerta assicurativa, che ha cambiato anche l'approccio di vendita: una nuova piattaforma semplice e fluida permette di orientare il cliente nell'analisi dei propri bisogni e priorità fornendo soluzioni sottoscrivibili con un unico contratto. Vengono emessi con un contratto separato, per peculiarità di prodotto, i due moduli perdita di autosufficienza e premorienza, inclusi nell'offerta Poste Vita con i prodotti Postapersona semprepresente e Postapersona affetti protetti e l'offerta Postevivereprotetti Viaggi.



“Poste Vivere Protetti” è la nuova offerta modulare che basandosi sui bisogni dei clienti propone coperture assicurative che possano soddisfare le specifiche esigenze di ciascuno. Ci sarà quindi la possibilità di costruire il proprio «pacchetto di protezione» scegliendo all'interno dei vari moduli e delle diverse linee di protezione quella che più si adatta al proprio stile di vita.

Poste Vivere Protetti si declina in:

•Protezione Persona,

•Protezione Patrimonio,

•Protezione Animali domestici.

Il cliente può acquistare solo le coperture coerenti con le proprie richieste ed esigenze assicurative, con la possibilità di modificare o integrare il contratto anche dopo l'acquisto.

Fondamentale il ruolo dei consulenti che grazie alla loro capacità di ascolto e di analisi dei bisogni offrono una gamma di soluzioni e servizi su misura, estesi nel tempo.

La continuità della relazione permette infatti di accompagnare il cliente nell'evoluzione delle proprie necessità personali o del suo nucleo familiare: sarà infatti possibile modificare il contratto, aggiungendo, sostituendo o eliminando una o più coperture, purché questo non comporti l'eliminazione dell'intera Linea Protezione.

La Protezione Persona può essere integrata con Postapersona Affetti Protetti e Postapersona Sempre Presente, due prodotti della linea vita di Poste Vita spa dedicati alla protezione della persona, e per chi ama viaggiare o ha già in programma di partire, in Italia o all'Estero, c'è anche l'offerta dedicata Poste Vivere Protetti Viaggi.



Protezione Persona

Contiene un insieme di coperture che tutelano dai rischi derivati da un infortunio e da una malattia. Prevede cinque diversi moduli con nove tipi di coperture per la persona e i suoi cari.

Con la sottoscrizione delle coperture per il rimborso spese mediche da ricovero, di indennizzo per intervento chirurgico e diaria per infortunio e malattia è possibile acquistare, con un premio aggiuntivo, una o più coperture opzionali come visite specialistiche e diagnostica, cure dentarie e medicinali.

L'assistenza è sempre attiva mentre la prevenzione è valida solo per alcune coperture. Anche dopo l'acquisto è possibile aggiungere o togliere una o più coperture modificando il contratto.



Protezione Patrimonio

In questo caso le coperture tutelano dai rischi che possono occorrere alla casa, in caso di danni a terzi e di imprevisti legati alla guida del veicolo (assistenza stradale).

Si può scegliere tra quattro diversi moduli con cinque tipi di copertura: danni all'abitazione, furto, danni a terzi, assistenza stradale auto, assistenza all'abitazione.

Nel modulo danni all'abitazione sono compresi gli eventi catastrofali, quali terremoto e crollo, attraverso i quali è possibile accedere alle specifiche agevolazioni fiscali.



Protezione Animali Domestici

Dedicata ai possessori di cani e gatti o di altri animali domestici, da cortile o da sella, presenta diverse coperture che offrono un supporto nel caso di infortunio e malattia del cane o del gatto e tutelano dai rischi conseguenti a richieste di risarcimento per danni procurati a terzi e derivanti dalla proprietà dell'animale.



Viaggi Protetti

Alle tre linee pensate per proteggere la persona, la famiglia e il patrimonio in ogni fascia d'età o in qualsiasi situazione si aggiunge la copertura assicurativa per i viaggi che prevede moduli per il rimborso delle spese mediche per i viaggi in Italia o nel resto del mondo, per il bagaglio e anche in caso di annullamento del viaggio e, per i soli viaggi in Italia, anche l'assistenza stradale. Offre un servizio di assistenza 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio.



La nuova offerta modulare “Poste Vivere Protetti”

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita, controllata del Gruppo Poste Italiane, opera nel campo assicurativo con prodotti “vita” e “danni” con le società Poste Vita e Poste Assicura.

Ampia gamma di offerta, capillarità e capacità della rete sono i punti di forza che contribuiscono a consolidare la fiducia nel brand e il suo successo.

In questo modo l'attività del Gruppo ha contribuito a migliorare nella clientela la percezione positiva verso i business assicurativi, in particolare quelli di lungo respiro, come la previdenza integrativa.



I punti di forza di “Poste Vivere Protetti”:

•È possibile acquistare solo le coperture assicurative coerenti con le proprie esigenze e bisogni.

•I moduli scelti all'interno delle diverse Linee di Protezione vanno a dare forma alla propria polizza, in un unico contratto (a eccezione dei due moduli vita e dell'offerta viaggi).

•Chi l'acquisterà entro il prossimo 30 settembre potrà godere di uno sconto minimo del 20% sul premio imponibile, per tutta la durata della polizza a prescindere dal frazionamento scelto.

•I prodotti Poste Assicura sono disponibili negli uffici postali e anche online su poste.it.

•È possibile effettuare il check up online sul sito poste.it per individuare le offerte di protezione più adatte alle proprie esigenze.



Per sottoscrivere Poste Vivere Protetti, occorre fissare un appuntamento in un ufficio postale abilitato, recandovisi poi con un documento di identità in corso di validità: qui un consulente acquisirà ogni informazione utile a identificare le richieste e le esigenze del cliente, al fine di definire e proporre una soluzione su misura.